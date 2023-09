Für 16.000 Euro verkauft: Alter Familienschatz sorgt bei „Bares für Rares“ für Tränenausbruch

Teilen

Da konnte sich Maja Pattinson nicht mehr halten: Der Ring ihrer Urgroßmutter kam in der ZDF-Show „Bares für Rares“ bei der Expertin und den Händlern so gut an, dass sie weinen musste. Auch Moderator Horst Lichter war sichtlich gerührt.

Köln – Bei „Bares für Rares“ kamen schon so manche Schätze ans Licht. Dieses Mal wurde Maja Pattinson aus Bocholt bei Horst Lichter vorstellig und brachte ein besonders Schmuckstück mit: Einen wertvollen Ring, der auch noch eine bewegende Familiengeschichte mit sich bringt und sogar Horst Lichter (61) rührte.

Wahrer „Bares für Rares“-Schatz: Ring hat stolze 3,78 Karat

Die Seniorin war mit Ehemann Christopher und einem Diamantring ihrer Urgroßmutter zur ZDF-Trödelshow gekommen – und bereits die Einschätzung von Expertin Wendela Horz (53) löste bei ihr Tränen aus. Kein Wunder: Maja Pattinson hatte den Ring vor 45 Jahren von ihrer Urgroßmutter geerbt. Sie schilderte: „Meine Urgroßeltern kamen aus Russland, und im Zweiten Weltkrieg war mein Urgroßvater im Krieg und ist erst 1955 aus der Gefangenschaft gekommen.“ Ihre Urgroßmutter verkaufte in der Zeit ihren Schmuck, um zu überleben. Nur der Diamantring blieb übrig. Moderator Horst Lichter (61) bezeichnete ihn gleich als „ordentlichen Oschi“, und Expertin Horz bescheinigte: „Und der ist sogar echt.“

Schlümpfe, Kreuze, Nahrungsmittel: Die kuriosesten Deals bei „Bares für Rares“ in Bildern Fotostrecke ansehen

Sie datierte den Ring zwischen 1910 und 1914 ein und lobte den Diamanten: „Der Stein hat ein sehr schönes Feuer, sehr lebendig und mit einer tollen Reinheit.“ Es gebe nur „sehr, sehr kleine Einschlüsse“. Einziges Manko, das die Expertin bemängelte: „Die Farbe des Steins ist leider getönt.“ Er sei nicht weiß, sondern schwach gelb. Das könnte den Wert mindern. Horz freute sich jedoch über das errechnete Gewicht von 3,78 Karat: „Es ist ein sehr großer und sehr schöner Stein.“ Angesichts dieser Lobeshymne auf das Familienerbstück standen Verkäuferin Maja Pattinson die ersten Tränen in den Augen.

Emotionaler „Bares für Rares“-Moment: Horst Lichter ist „schwer berührt“

Und das war erst der Anfang des emotionalen TV-Auftritts. Die Verkäuferin nannte einen Wunschpreis von 12.000 Euro, doch Expertin Horz schätzte den Ring auf wesentlich mehr ein: Sie nannte eine Spanne von 16.000 bis 20.000 Euro. Denn Diamanten hätten sich „deutlich verteuert“. Da gab es für die Seniorin kein Halten mehr: Sie war sprachlos und kämpfte mit den Tränen. Horst Lichter nahm seine gerührte Kandidatin in den Arm, woraufhin bei ihr endgültig die Tränen flossen. „Unglaublich. Damit habe ich nicht gerechnet.“

Tränen im Studio: Wegen eines alten Rings und der damit verbundenen Geschichte ist eine „Bares für Rares“-Kundin zu Tränen gerührt. © Screenshot/ZDF/Bares für Rares (Fotomontage)

Auch den Moderator ließen diese Emotionen nicht kalt: „Das ist ein Fall, der mein Herz schwer berührt hat.“ Auch die Händler erkannten sofort, welchen Schatz ihnen das Ehepaar Pattinson mitgebracht hatte. Schmuckhändler Wolfgang Pauritsch lobte gleich das „enorme Feuer“ im Stein. Er startete aber erstmal mit 8.000 Euro. Doch schnell boten sich die Händler hoch – und schließlich zahlte Pauritsch 16.000 Euro für den „tollen Ring mit tollem Stein“. Damit machte er Maja Pattinson sehr glücklich, die zum Schluss noch allen Beteiligten für dieses gelungene Erlebnis dankte.

Weniger gut lief es zuletzt bei einer anderen Kundin. Diese hatte ihrer „Bares für Rares“-Antiquität vor der Show geputzt und damit ein seltenes Sammlerstück zerstört. Verwendete Quellen: Bares für Rares, zdf.de