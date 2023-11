Tränenausbruch beim „Promi-Büßen“: Kauft Eva Benetatou Lishas „Sommerhaus“-Reue ab?

Lisha Savage nannte Eva Benetatou im „Sommerhaus“ 2020 eine „Ratte“. Beim „großen Promi-Büßen“ bereute sie ihr Verhalten nun. Kann Eva ihr inzwischen verzeihen?

Erzberg – Im „Sommerhaus der Stars“ sind Lisha Savage (37) und Eva Benetatou (31) 2020 immer wieder heftig aneinandergeraten. Damals war es vor allem Lisha, die auf der Influencerin und Ex-„Bachelor“-Kandidatin herumhackte, woraufhin bei Eva zum Teil sogar Tränen flossen. Zuschauende warfen Lisha anschließend Mobbing vor. Beim „großen Promi-Büßen“ konfrontierte Moderatorin Olivia Jones (53) die YouTuberin in der „Runde der Schande“ nun erneut mit ihrem Verhalten in der RTL-Show. Lisha räumte ihre Fehler ein – aber kann Eva ihr verzeihen?

Lisha Savage stellt beim Promi-Büßen klar: „So bin ich nicht“

„Ratte“, „Dreck“ und „ekelhafte Person“ waren nur ein paar von vielen weiteren Beleidigungen, die Lisha damals gegenüber Eva geäußert hatte. Jones warf der Influencerin nun sogar vor, Gewaltfantasien gehabt zu haben. „Ich bin froh, dass Kameras da waren. Wenn die nicht da gewesen wären, wären vielleicht Sachen passiert, die ich mir nie im Leben hätte verzeihen können“, gab Lisha unter Tränen zu. „Ich wäre definitiv auf Eva losgegangen und da hätte mich keiner von denen festhalten können. Ich hätte wahrscheinlich auf sie eingeprügelt.“

Die Bilder von damals zu sehen, gebe Lisha heute ein „ekelhaftes Gefühl“, so ein Verhalten sei ihr völlig „fremd“: „So bin ich nicht“, stellte sie klar. Kann Eva Benetatou ihr das abkaufen?

Tränenausbruch von Lisha beim „Promi-Büßen“: Was sagt Eva Benetatou dazu?

„Natürlich kann ich ihr verzeihen“, erklärte die Influencerin unlängst laut „Promiflash“ in einer Instagram-Story. Schon während ihrer Schwangerschaft im Jahr 2021 habe sich Lisha bei ihr entschuldigt. „Wir haben uns ausgesprochen und für mich bedeutet Verzeihen weiterzugehen im Leben.“ Halte man an etwas fest, was einen verletzt hat, könne man sich nicht weiterentwickeln, so Benetatou weiter.

