Quotenduell zwischen Giovanni Zarrella und Trampolin-Show hat überraschenden Sieger

Von: Melanie Habeck

Die „Giovanni Zarrella Show“ trumpfte am Samstag wieder mit zahlreichen Musikstars auf: Doch konnte sich das ZDF mit der Livesendung auch den Sieg im Quotenkampf sichern?

Dortmund – In der Primetime am Samstag (22. Juli) schickten die TV-Sender ganz unterschiedliche Formate ins Rennen um die Zuschauergunst. Während das ZDF mit der „Giovanni Zarrella Show“ auf musikalische Unterhaltung setzte, drehte sich auf RTL in „Big Bounce - Die Trampolin Show“ alles um sportliches Geschick. Auch wenn die beiden Sendungen unterschiedlicher nicht sein könnten, lieferten sie sich im Quotenduell ein knappes Rennen.

ZDF oder RTL: Wer konnte mehr Zuschauer mit seinem Programm begeistern?

Im ZDF drehte sich am Samstagabend alles um den Schlager: Gastgeber Giovanni Zarrella (45) empfing in seiner bisher größten „Giovanni Zarrella Show“ namhafte Musikstars wie Maite Kelly (43), Nino de Angelo (59) und Kerstin Ott (41). Insgesamt verfolgten laut DWDL-Zahlenzentrale 3,4 Millionen Menschen das Livespektakel aus Dortmund an den heimischen Bildschirmen. Das entspricht zwar einem soliden Marktanteil von 18 Prozent, den Primetime-Sieg konnte sich die Sendung aber trotzdem nicht sichern. Beim Gesamtpublikum ab drei Jahren lag der ARD-Krimi „Harter Brocken: Der Waffendeal“ mit 4,06 Millionen Zuschauer deutlich vor der Schlagershow.

In der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen musste die Musiksendung sogar noch eine bitterere Schlappe hinnehmen. Da sich in dieser Altersklasse lediglich 340.000 Zuschauer für die „Giovanni Zarrella Show“ interessierten, lag das ZDF knapp hinter dem privaten Konkurrenten RTL. Dort konnte „Big Bounce - Die Trampolin Show“ immerhin 360.000 Menschen zwischen 14- und 49-Jahren begeistern – und geht im direkten Vergleich mit der „Giovanni Zarrella Show“ als überraschender Sieger in der Zielgruppe hervor.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Trotz Sieg im direkten Quotenvergleich: „Big Bounce“ mit bisherigem Tiefstwert

RTL dürfte mit den Einschaltzahlen von „Big Bounce - Die Trampolin Show“ jedoch trotzdem nicht zufrieden sein. Mit einer Reichweite von 10,9 Prozent in der werberelevanten Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag die neue Ausgabe deutlich hinter den Werten der ersten beiden Staffeln.

Am Samstagabend lieferten sich das ZDF mit der „Giovanni Zarrella Show“ und RTL mit „Big Bounce - Die Trampolin Show“ ein hart umkämpftes Quotenduell: In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen konnte die RTL-Sendung dabei mehr Zuschauer begeistern. © RTL / Markus Hertrich; ZDF/Giovanni Zarrella Show

Ob die ZDF-Niederlage im Quotenduell auf die Pannen während der Show zurückzuführen sind? So störten sich die Zuschauer der „Giovanni Zarrella Show“ nicht nur an den Playback-Auftritten, sondern im Interview mit der italienischen Popgruppe Ricchi e Poveri versagte auch die Technik. Verwendete Quellen: DWDL