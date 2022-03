Transgender-Frau sucht Mann bei „Love Island“: „Mama, ich will ein Mädchen sein“

Transgender-Frau sucht Mann bei „Love Island": „Mama, ich will ein Mädchen sein"

Jessica wurde als Junge geboren und ist eine Transgender-Frau. Sie sucht bei „Love Island“ nach ihrer großen Liebe.

Transgender-Frau Jessica (22) versucht ihr Liebesglück bei dem Dating-Format „Love Island“. Die neue Staffel der TV-Show beginnt am 21. März. Mit dabei ist auch die Transgender-Frau Jessica aus Trier. Die 22-Jährige kam als Junge auf die Welt und hat eine Geschlechtsumwandlung zur Frau hinter sich. Jetzt ist sie auf der Suche nach Liebe bei „Love Island“.

Jessica wusste mit 12 Jahren, dass sie eine Frau ist

Die junge Frau hat schon in ihrer Kindheit gemerkt, dass mit ihr etwas anders war, In einem Interview mit der BILD erzählt sie: „Ich bin als Junge auf die Welt gekommen“. Bereits mit nur zwölf Jahren merkte sie, dass sie beim Spielen mit Puppen lieber eine Frau spielte. Später in der Schule wurde im Sexualkundeunterricht das Thema Transsexualität besprochen. Jessica erinnert sich noch gut daran: „Ich habe mich direkt angesprochen gefühlt und zu Hause im Internet recherchiert. Meiner Mutter sagte ich dann: ,Mama, ich will ein Mädchen sein‘“.

So stellt sich Jessica den perfekten Mann vor

Danach unterzog sich Jessica drei Operationen zur Geschlechtsumwandlung, wobei die letzte stattfand als sie 18 wurde. Die Entscheidung zur Umwandlung war für sie immer die Richtige: „Ich habe das kein einziges Mal infrage gestellt. Ich hatte immer den Gedanken, dass ich bald endlich eine Frau sein darf und endlich so sein kann, wie ich bin“. Bisher hatte die 22-Jährige eine dreijährige Beziehung, die jedoch in die Brüche ging. Nun ist sie wieder auf der Suche nach einem Partner. Und dabei hat Jessica auch ganz genaue Vorstellungen: „Wenn ich mir einen Mann backen müsste, dann wäre er auf jeden Fall eher der südländische Typ. Dunkle Haare, dunkler Bart, dunkle Augen, bisschen größer als ich und dunkle Haut“.