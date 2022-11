Lucy Hellenbrecht bestätigt Ausstieg bei „Rose Rosen“: „Habe da was in Berlin“

Lucy Hellenbrecht spielte bei „Rote Rosen“ Pferdewirtin Nici. © ARD

Lucy Hellenbrecht war mit ihrer Rolle Nici eine beliebte Darstellerin der Seifenoper „Rote Rosen“. Jetzt scheint die einstige „GNTM“-Kandidatin jedoch ein neues Projekt in Angriff zu nehmen.

Lüneburg/Kassel/Berlin – Lucy Hellenbrechts (23) Rolle Nici in der ARD-Seifenoper „Rote Rosen“ war zweifelsfrei ein bahnbrechender Charakter. Ihre Premiere am „Diversity Day“ sorgte für einen Umschwung im öffentlich-rechtlichen Fernsehprogramm, denn erstmals wurden die Probleme einer trans Person in einer Vorabend-Soap offen thematisiert. Bereits Hellenbrechts Teilnahme an der Casting-Show „Germany’s Next Topmodel“ hatte für einigen Gesprächsstoff gesorgt und wichtige Diskussionen angeregt. Ohne Schauspielerfahrung erhielt sie nach ihrem Aus bei der Model-Sendung eine der Hauptrollen in „Rote Rosen“. Doch jetzt will Lucy offenbar einen Neuanfang wagen.

In einer Instagram-Story kündigte Lucy Hellenbrecht bereits vor einigen Tagen ihren vermeintlichen Ausstieg bei „Rote Rosen“ an. „Ein letztes Mal“ schrieb sie zu einem Link, der Fans auf die offizielle Instagram-Seite der ARD-Sendung führte. Am vergangenen Samstag erzählte sie ihren Followern dann in einer weiteren Story, dass sie bereits aus ihrer Wohnung in Lüneburg, dem Drehort von „Rote Rosen“, ausgezogen sei. Derzeit befinde sie sich in ihrer Heimatstadt Kassel — doch schon bald werde sie sich abermals an neue Ufer begeben, so die 23-jährige Schauspielerin weiter.

Lucy Hellenbrecht verrät noch nicht viel über ihr neues Projekt in Berlin

„So, dann gibt’s mal ein kleines Life-Update von mir“, kündigte Lucy Hellenbrecht auf ihrem offiziellen Instagram-Account an. Dass sie zukünftig nicht mehr als Pferdewirtin Nici bei „Rote Rosen“ zu sehen sein wird, habe zahlreiche Fans traurig gestimmt. „Viele, viele, viele Leute haben mir geschrieben und waren traurig, als ich gesagt habe ‚ein letztes Mal Rote Rosen‘ und haben es nicht ganz verstanden. Die Dreharbeiten zur 20. Staffel sind einfach abgeschlossen.“ Alle Darsteller befänden sich derzeit in einer Drehpause — ob das bedeutet, dass auch Lucy demnächst ans „Rote Rosen“-Set zurückkehren wird? „Meine Dreharbeiten sind abgeschlossen“, erklärt die TV-Darstellerin dazu nur kryptisch.

Über ihre zukünftigen Projekte will Lucy Hellenbrecht ihren Fans momentan noch nicht sonderlich viel verraten: „Ja, mal schauen, was nächste Jahr so passiert. Dazu kann ich noch nichts sagen.“ Einen kleinen Hinweis gibt es dann aber doch noch: „Ich habe da was in Berlin im Blick.“ Dieses Detail sorgt in ihrer Fangemeinde selbstverständlich für Spekulationen. Ob Lucy Hellenbrecht womöglich demnächst bei „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“ zu sehen sein wird?