Abschied von Ulrike Kriener: Letzte „Kommissarin Lucas“-Folge beschert dem ZDF Traumquoten

Von: Elena Rothammer

Am Samstag war Ulrike Kriener ein letztes Mal in „Kommissarin Lucas“ zu sehen. Damit endet die beliebte Krimiserie nach 20 Jahren. Zum Abschluss fuhr die Folge mit dem Titel „Finale Entscheidung“ noch hervorragende Zahlen ein.

Mainz – 2003 war Ulrike Kriener (68) erstmals als Kriminalhauptkommissarin Ellen Lucas in „Kommissarin Lucas“ zu sehen. Nach 20 Jahren war es nun jedoch Zeit für einen Schlussstrich. Nicht nur die Schauspielerin verabschiedet sich von ihrer Rolle, sondern das gesamte Format endet damit. Am Samstag (29. Oktober) lief „Finale Entscheidungen“ im ZDF – und die Zahlen dürften bei dem Sender für Freude sorgen.

Der letzte Fall von „Kommissarin Lucas“: ZDF-Krimi holt Mega-Quoten

In ihrem letzten Fall steht Kommissarin Lucas vor einem Rätsel: Eine Männerleiche ist nach Jahren ausgegraben worden. Mit dem Ende der Folge geht beim ZDF auch eine Ära zu Ende. Für Darstellerin Ulrike Kriener der perfekte Zeitpunkt. „Ein großer Teil des öffentlichen Dienstes hört normalerweise mit 60 Jahren auf, zu arbeiten, und als ich ins Renteneintrittsalter kam, habe ich auch überlegt, wie es mit Ellen Lucas weiter gehen und wann und wie ihr Dienst enden soll“, erklärte sie in ihrem Abschiedsinterview mit dem ZDF.

Wie ein Blick auf die DWDL-Zahlenzentale zeigt, wollten zahlreiche Zuschauer an Ulrike Krieners Abschied teilhaben. 5,23 Millionen Menschen schalteten ein, um die letzte „Kommissarin Lucas“-Folge zu sehen. Das bedeutet eine Quote von 20,7 Prozent beim Gesamtpublikum. Damit holt sich die ZDF-Produktion den Primetime-Sieg am Samstagabend. Ihr Verfolger war „Wer weiß denn sowas XXL“ mit 4,76 Millionen Zuschauern und einer Quote von 20 Prozent. Das ARD-Quiz landet damit auf Platz zwei.

Ein Kapitel geht für Ulrike Kriener nun also zu Ende. Doch will sie sich völlig aus der Filmbranche zurückziehen? „Nein, keine Sorge. Ich möchte unbedingt neue Herausforderungen annehmen“, versicherte die Schauspielerin im Interview mit web.de. Kürzlich habe sie die achtteilige Sky-Serie „Public Affairs“ gedreht und im Winter spiele sie in einer Komödie in Hamburg. „Für nächstes Jahr befinden sich bereits zwei Projekte in der Entwicklung. Insofern kann ich mich nicht beklagen, ich bin gut beschäftigt“, betonte Kriener.

Steht womöglich sogar bald noch ein weiterer Krimi-Abschied an? Das Münchner Duo Miroslav Nemec und Udo Wachtveitl deuteten kürzlich ihr „Tatort"-Aus an.