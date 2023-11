„Lass das Schauspielern“: „Traumschiff“-Zuschauer rechnen mit Cathy Hummels ab

Von: Jonas Erbas

In der neusten „Das Traumschiff“-Folge geht es für Florian Silbereisen und seine Crew nach Walvis Bay. Gesprächsthema Nummer eins ist allerdings Cathy Hummels‘ umstrittener Gastauftritt.

Walvis Bay – Nachdem man am Vortag mit „Wetten, dass..?“ beste Quoten eingefahren hat, setzte man im ZDF am Sonntagabend (26. November) auf einen weiteren Zuschauermagneten: „Das Traumschiff“. Für Florian Silbereisen (42) alias Kapitän Max Parger und seine Crew geht es in der neuen Folge ins namibische Walvis Bay. Als Gaststar ist unter anderem Moderatorin und Influencerin Cathy Hummels (35) dabei – die ist selbst zwar nicht an Bord der MS Amadea, muss aber trotzdem harte Kritik einstecken.

Harte Kritik: Cathy Hummels gastiert bei „Das Traumschiff“ mit Florian Silbereisen

In der neuen „Traumschiff“-Folge tritt Cathy Hummels als ebenso durchtriebene wie vorlaute Werbefachfrau Juliane in Erscheinung. Die will eigentlich mit ihrer Halbschwester (Esther Schweins, 53) und ihrem deutlich älteren Liebhaber (Florian Fitz, 56) in hohe See stechen, um in Namibia ihren Geburtstag zu feiern. Zur Abreise schafft sie es allerdings nicht und kneift im Anschluss gänzlich. Die unverhoffte Zweisamkeit ihrer beiden eigentlich beziehungsscheuen Reisebegleiter bringt diese nach und nach näher …

Allzu sehr steht Cathy Hummels in der ersten Hälfte der „Walvis Bay“-Folge nicht im Fokus. Ihre erste Szene absolviert sie per Videoanruf, in welchem sie ihren Mitreisenden mitteilt, dass sie es nicht an Bord des „Traumschiffs“ schafft. Dieser Eindruck reicht vielen ZDF-Zuschauern allerdings bereits für ein knallhartes Urteil, wie sich schnell auf X (ehemals Twitter) zeigt: „Ach, das ist die Folge, wo die Dings …“, jammert eine Nutzerin, ein anderer schreibt, in Anlehnung an ihre „Kampf der Realitystars“-Moderation: „Oh Mist, der Roboter spielt ja heute mit.“

Cathy Hummels durfte bereits Schauspielerfahrung sammeln Ihre „Traumschiff“-Rolle ist keineswegs der erste Schauspielauftritt, den die Münchnerin im deutschen Fernsehen absolviert hat: Bereits 2021 spielte Cathy Hummels in einer Neuauflage der Mystery-Serie „X-Factor: Das Unfassbare“ mit.

Cathy Hummels‘ „Das Traumschiff“-Auftritt wird im Netz zerrissen

Auch andere „Traumschiff“-Zuschauer üben Kritik: „Alter, Cathy Hummels, bitte lass das Schauspielern“, fordert ein Fan der Kreuzfahrt-Reihe. Das vermeintliche Lob für die 35-Jährige mutet ebenfalls eher ironisch an: „Oh. Cathy Hummels hat ja doch Mimik im Gesicht“ oder „Na ja, immer noch besser, als ihre Moderationen“, heißt es in entsprechenden Social-Media-Beiträgen.

Schauspielerische Unterstützung bekam Florian Silbereisen beim „Traumschiff“ diesmal unter anderem von Gaststar Cathy Hummels – doch deren Auftritt kam im Netz weniger gut an © Screenshot/ZDF/ZDFmediathek/Das Traumschiff

Dass inzwischen immer häufiger auch Amateur-Schauspieler in der Serie mitwirken, sorgt für gemischte Gefühle. Jüngst äußerte sich auch „Traumschiff“-Star Barbara Wussow (62) kritisch zu Influencer-Gastrollen. Verwendete Quellen: „Das Traumschiff – Walvis Bay“ (ZDF/ZDFmediathek), twitter.com