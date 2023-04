Traurige Geschichte: Bachelor David berichtet von Knochenkrebserkrankung seiner Schwester

In einem Gespräch über Gefühle rollten in einer Folge der aktuellen Staffel von „Der Bachelor“ die Tränen. David Jackson erzählte aus einem schweren Kapitel in seinem Leben.

In der 13. Staffel der RTL-Kuppelshow „Der Bachelor“ buhlten ursprünglich 23 Frauen um die Aufmerksamkeit des Stuttgarter Models David Jackson (32). Momentan sind von ihnen nur noch acht im Rennen. Sie haben bei verschiedenen Dates die Möglichkeit, den Junggesellen näher kennenzulernen und womöglich sogar sein Herz zu erobern.

Eines der begehrten Einzeldates konnte in Folge die Journalistin Chiara (26) aus München ergattern. Doch bei dem intimen Gespräch rollten Tränen. Nicht nur der Bachelor bekam feuchte Augen, sondern auch Chiara musste ein bisschen weinen. Wie kam es zu diesem emotionalen Moment zwischen den beiden?

Schwester von Bachelor David Jackson machte eine schwere Krankheit durch

Eigentlich hatte Chiara von David nur wissen wollen, wie er zu seiner gefühlsbetonteren Seite gefunden habe. Denn vorher hatte der Bachelor erzählt, dass er Schwäche und Emotionen lange nicht hatte zulassen können. „Gabs da einen bestimmten Auslöser dafür?“, fragte Chiara nach. „Der entscheidendste war, als meine Schwester krank geworden ist“, erzählte ihr David.

In der neuesten „Bachelor“-Folge zeigt sich David Jackson von seiner zerbrechlichen Seite. Er erzählt von der schweren Krankheit seiner Schwester. © RTL

Sie sei im Alter von 18 Jahren an Knochenkrebs erkrankt. David habe seine Schwester sehr leiden sehen und sich selbst nicht zugestanden zu trauern. Das habe aber alles nur schlimmer gemacht. Inzwischen habe er gelernt, mit seinen Gefühlen besser umzugehen. „Chiara ist die erste Frau, der ich das so erzählt habe. Das ist für mich außerordentlich besonders“, gestand David später vor der Kamera.