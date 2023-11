Kurz nach „Hochzeit auf den ersten Blick“-Finale: Yasemin und Jochen geben Trennung bekannt

Von: Elena Rothammer

Teilen

Eben erst entschieden sich Jochen und Yasemin im „Hochzeit auf den ersten Blick“-Finale für die Ehe. Das weitere Kennenlernen abseits der Show hat aber offenbar nicht wie gewünscht geklappt.

Sankt Wendel – Bei „Hochzeit auf den ersten Blick“ gaben sich Jochen und Yasemin das Jawort, ohne einander zuvor gesehen oder gesprochen zu haben. Das TV-Experiment lief allerdings nicht wie geplant. Zwischen dem Polizeikommissar und der Sachbearbeiterin im Jobcenter krachte es schon während einer Bali-Reise im Rahmen der Show. Im Finale verkündeten sie allerdings, an der Ehe festhalten und sich weiter kennenlernen zu wollen. Doch jetzt geben Jochen und Yasemin ihre Trennung bekannt.

„Hochzeit auf den ersten Blick“-Jochen verkündet Trennung von Yasemin

In einem Instagram-Beitrag meldet sich Jochen mit offenen Worten zu seiner Ehe. „Wie ihr gestern Abend auf Sat.1 sehen konntet, haben wir das Experiment als Paar beendet. In den Wochen danach haben wir sehr viel zusammen unternommen, uns oft gesehen und besser kennengelernt“, berichtet er. Allerdings folgt dann die Ernüchterung.

Traktor, Tränen, Trauer: Diese „Bauer sucht Frau“ Paare haben sich nach der Sendung getrennt Fotostrecke ansehen

Alle wichtigen News aus Promi- und TV-Welt jetzt über unseren WhatsApp-Kanal abonnieren

„Wir haben uns beide mehr geöffnet, sind aber nach einiger Zeit zu dem Schluss gekommen, dass die Gemeinsamkeiten und positiven Eigenschaften des jeweiligen nicht ausreichen, um eine Ehe zu führen oder als Paar weiterzuleben. Leider hat es bei uns nicht genug gepasst und wir haben uns im Guten getrennt“, schreibt Jochen. In diesem Zuge bedankt er sich auch für all die Unterstützung während des TV-Experiments.

Jochen und Yasemin getrennt: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Fans nicht überrascht

In der Kommentarspalte reagieren zahlreichen „Hochzeit auf den ersten Blick“-Zuschauer auf die Neuigkeiten – und haben diese offenbar schon kommen sehen. „Leider nicht ganz unerwartet. Alles Gute für euch“ und „Das war leider klar. Alles Gute, da kommt noch das Passende“, schreiben einige Instagram-User. Ein weiterer Nutzer urteilt: „Das war absehbar. Wer nach zwei Tagen sagt, er ist gar nicht mein Typ – was soll da noch draus werden? Sicher besser so! Jetzt kann sie an anderen Formaten teilnehmen...“

Insbesondere die Blondine wurde von den Zuschauern immer wieder für ihr Verhalten kritisiert. Andere „Hochzeit auf den ersten Blick“-Teilnehmer“ verteidigten Yasmin allerdings. Verwendete Quellen: Instagram