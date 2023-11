Trotz abgesagter Tour: Darum ist Sasha bei „Disney100“ dabei

Von: Jonas Erbas

Mit „Disney100“ feiert RTL das große Jubiläum des kultigen Medienunternehmens. Als Gast ist auch Popstar Sasha dabei – obwohl der jüngst seine Tour hatte krankheitsbedingt verschieben müssen. Der Sender klärt auf.

Köln – Am Samstag (25. November) erst hatte Thomas Gottschalk (73) im ZDF seinen großen „Wetten, dass..?“-Abschied gefeiert, schon ist der Kult-Moderator – genau eine Woche später – erneut zur Primetime im Fernsehen zu sehen. Diesmal allerdings für die Konkurrenz: Bei RTL präsentiert er gemeinsam mit Victoria Swarovski (30) die Jubiläumsshow „Disney100“, bei der auch Stars wie Giovanni Zarrella (45), Yvonne Catterfeld (43) oder Sasha (51) auf der Bühne stehen werden.

Verwirrung um Sasha: Tour abgesagt, aber bei „Disney100“ dabei?

Dass der 51-jährige Popsänger ebenfalls an der Disney-Sendung teilnimmt, sorgt im Vorfeld für Verwirrung – immerhin hatte Sasha krankheitsbedingt zuletzt seine anstehenden Tour-Termine absagen müssen. Sämtliche Konzerte wurden daraufhin ins Jahr 2024 verschoben. Ihn habe es „böse erwischt“ und stehe „kurz vor einer Lungenentzündung“, teilte er am Dienstag (28. November) via Instagram mit.

Für Sashas Teilnahme an „Disney100“ gibt es allerdings eine ebenso einfache wie logische Erklärung: Denn die RTL-Show wurde bereits am 21. September vorab aufgezeichnet, wie der Kölner Sender IPPEN.MEDIA noch einmal telefonisch bestätigte – da war der Popstar noch kerngesund.

„Disney100“: Diese Stars sind dabei Zur großen Jubiläumsshow begrüßt das Moderatoren-Duo Thomas Gottschalk und Victoria Swarovski etliche Stars, darunter Motsi Mabuse, Michael „Bully“ Herbig, Riccardo Simonetti und Palina Rojinski. Auch musikalisch ist dank Yvonne Catterfeld, Tom Beck, Alexander Klaws, Sasha, Giovanni Zarrella und „Eiskönigin“-Musicalstar Willemijn Verkaik einiges geboten.

In RTLs „Disney100“-Show: Sasha performt „Dschungelbuch“-Hit

Wer sich bereits auf Sashas „This Is My Time – die Show“-Tour gefreut hatte, kommt immerhin am Samstagabend (2. Dezember) in den Genuss, den vierfachen Echo-Gewinner singen zu hören – wenngleich ‚nur‘ vom heimischen Fernsehbildschirm aus. Bei „Disney100“ steht der 51-Jährige mit dem kleinen Julius auf der Bühne und performt an der Seite des Nachwuchstalents den „Dschungelbuch“-Hit „Probier's mal mit Gemütlichkeit“.

Verwirrung um Sasha: Jüngst hatte der Popstar seine Tour krankheitsbedingt verschieben müssen, trotzdem ist er am Samstag in der RTL-Show „Disney100“ dabei – aus einem einfachen Grund … © mix1/Imago & RTL/Stefan Gregorowius

Für viele Fernsehzuschauer dürfte auch die RTL-Rückkehr ihres „Tommys“ ein echtes Highlight werden – obwohl der 73-Jährige ja erst jüngst im ZDF emotional Lebewohl gesagt hat. Übrigens: Diese Familienmitglieder standen Thomas Gottschalk beim „Wetten, dass..?“-Abschied bei. Verwendete Quellen: Presseanfrage an RTL (am 29. November 2023), rtl.de