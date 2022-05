Trotz Champions-League-Finale: Andy Borg fährt mit seinem Schlager-Spaß erneut Top-Quoten ein

Am Samstag konkurrierten Andy Borgs Schlager-Spaß und das Finale der Champions League um die Fernseh-Quoten. Doch die Quoten des Schlagerstars waren weiterhin hoch. (Fotomontage) © IMAGO / Bildagentur Monn & IMAGO / Cover-Images

Am Samstag konkurrierten Andy Borgs Schlager-Spaß und das Finale der Champions League um die Fernseh-Quoten. Doch die Quoten des Schlagerstars waren weiterhin hoch.

Die Quoten von „Schlager-Spaß mit Andy Borg“ waren am Samstag trotz großer Fernseh-Konkurrenz überraschend hoch. Dies war für einige unerwartet, denn zur gleichen Zeit wurde auch das Endspiel der Champions League ausgestrahlt. Doch auch der Sieg von Real Madrid gegen FC Liverpool hat den Quoten vom „Schlager-Spaß“ keinen Abbruch getan.

Andy Borgs „Schlager-Spaß“ war trotz aller Konkurrenz wieder die am meisten angeschaute Sendung der dritten Fernsehprogramme. So triumphierte der „Schlage-Spaß“ sogar gegen das RTL-Format „Unvergessen – Die Geheimnisse hinter den kultigsten RTL-Momenten“, das von insgesamt 1,34 Millionen Menschen angesehen wurde. Und auch die ProSieben Sendung „„Unglaublich! Spektakuläre Moment vor laufender Kamera“ musste mit 0,91 Millionen Zuschauern einstecken.

Die Quoten sind ungeschlagen hoch

Sogar Sat1 hatte mit dem Film „Die Unfassbaren 2“ insgesamt 0,98 Millionen Zuschauer und damit nicht so hohe Quoten wie der „Schlager-Spaß“. Und auch das MDR „Frühlingserwachen“ hatte weniger Zuschauer als der im SWR ausgestrahlte „Schlager-Spaß“. Dies alles zeigt sich auch im Ranking, denn Andy Borgs „Schlager-Spaß“ schafft es in die Top 15 der bundesweit am meisten angesehenen TV-Sendungen.