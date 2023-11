Trotz Rosenkrieg: Gemeinsamer TV-Auftritt von Oliver und Amira Pocher

Von: Elena Rothammer

Oliver und Amira Pochers Trennung ist in eine regelrechte Schlammschlacht ausgeartet. An gemeinsame Projekte ist derzeit wohl nicht zu denken. Trotzdem ist das Ex-Paar demnächst zusammen im TV zu sehen.

Köln – Amira (31) und Oliver Pochers (45) Plan, trotz der Trennung friedlich und befreundet zu bleiben, ist offenkundig längst verworfen. Inzwischen teilt der Comedian bei jeder Gelegenheit gegen seine Ex aus. Auch den gemeinsamen Podcast beendete er und sprach von einem Vertrauensverlust. Stattdessen sitzt der einstige „Let’s Dance“-Kandidat jetzt mit seiner Ex-Frau Sandy Meyer-Wölden (40) am Mikro. Umso überraschender ist die Nachricht, dass Olli und Amira demnächst gemeinsam in einer TV-Show zu sehen sein werden.

Überraschender Auftritt: Oliver und Amira Pocher im November zusammen in TV-Show zu sehen

Eben erst schoss Oliver Pocher wegen Amiras Entfolgungs-Aktion gegen seine Verflossene. Offenbar meidet das Ex-Paar derzeit jeden direkten Kontakt. Doch schon bald werden die beiden trotzdem Seite an Seite in einem beliebten TV-Format zu sehen sein.

Am 16. November läuft auf RTL eine neue Folge des „Wer wird Millionär?“-Promi-Specials. Dort werden Oliver und Amira Pocher als Team zu sehen sein und in Günther Jauchs (67) Quizshow um die Million kämpfen. Für diesen TV-Auftritt hat sich das zerstrittene Ex-Paar aber nicht extra zusammengerauft: Die Sendung wurde laut RTL bereits Mitte Oktober aufgezeichnet. Zwar waren die beiden damals schon getrennt, jedoch noch befreundet.

„Wer wird Millionär?“-Promi-Special: Das sind die restlichen Kandidaten

Neben Amira und Oliver Pocher werden auch noch einige weitere Promis für den guten Zweck um die Million rätseln. Mit dabei sind Sänger Sasha (51) und Fußballexperte Reiner Calmund (74). Außerdem wird Komiker Torsten Sträter (57) zeigen, was er auf dem Kasten hat.

Aus seinem Liebesdrama weiß Oliver Pocher aber sogar Profit zu schlagen. Den Rosenkrieg mit Amira verarbeitet der Comedy-Star in seinem Bühnenprogramm „Der Liebeskasper“. Schon in der Ankündigung machte sich Oliver Pocher auch über andere Promis, wie etwa Schlagerqueen Helene Fischer (39), lustig. Verwendete Quellen: RTL