Trotz Trennung: Anna-Carina Woitschack tritt bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf

Teilen

Anna-Carina Woitschack und Stefan Mross haben sich im November 2022 getrennt. Nun gibt die Schlagersängerin bekannt, in der Show ihres Ex-Mannes „Immer wieder sonntags“ aufzutreten.

Rust – Große Überraschung in der Schlager-Welt: Anna-Carina Woitschack (30) tritt im Juli bei „Immer wieder sonntags“ auf. Das hat die Sängerin auf ihrem Instagram-Account bekannt gegeben. Dort wird sie auf ihren Ex-Mann Stefan Mross (47) treffen, der die Sendung im Ersten moderiert.

Trotz Trennung: Anna-Carina Woitschack tritt bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf

Viele Fans hatten schon lange spekuliert, ob die 30-Jährige zukünftig noch Teil der Schlagershow sein wird. Die ARD hat lange ein Geheimnis um das Weiterbestehen der Starküche von Anna-Carina Woitschack gemacht. „Was die Starküche und andere Formate der Sendung angeht, sind wir noch im Abstimmungsprozess“, hieß es noch Mitte April auf Nachfrage von Ippen.Media.

TV-Hochzeit, Luxus-Camper, Ehe-Aus: Die Beziehung von Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack in Bildern Fotostrecke ansehen

Nun steht zumindest fest, dass Anna-Carina Woitschack bei „Immer wieder sonntags“ auftreten wird. „Der nächste TV Termin steht. Wir sehen uns am 23.07. bei ‚Immer wieder sonntags‘ 10:03 Uhr im Ersten oder LIVE in der Arena in Rust Freu mich drauf“, lässt die Schlagersängerin ihre Instagram-Fans wissen.

14 Top-Schlagerstars in der „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca erleben Werbung: Genießen Sie an zwei Abenden, in der bekannten „Wetten, dass..?“-Arena auf Mallorca, 14 Schlagerstars, welche sonst nie auf Mallorca auftreten. Das Ganze können Sie mit einem Urlaub mit Sonne, Strand und Meer und zwei Eventabenden am 10. und 11. Mai 2023 bestens kombinieren. Hier gibt‘s alle Infos.



Mit dabei sind: voXXclub, Ross Antony, Francine Jordi, Semino Rossi, Christin Stark, Matthias Reim, Howard Carpendale, Julia Lindholm, Mike Leon Grosch, Melissa Naschenweng, Ben Zucker, Giovanni Zarrella, Beatrice Egli, Nik P. & Band

Stefan Mross und Anna-Carina Woitschack: Beide sind wieder in festen Händen

Die beiden gehörten lange zu den Traumpaaren der Schlagerszene. Stefan Mross, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, und Anna-Carina Woitschack verlobten sich 2019, im Juni 2020 folgte die Hochzeit live im TV im Rahmen der Show „Schlagerlovestory“. Nach wochenlanger Spekulationen gaben beide im November 2022 ihre Trennung bekannt.

Trotz Trennung: Anna-Carina Woitschack tritt bei „Immer wieder sonntags“ mit Stefan Mross auf © Andreas Braun/SWR

Inzwischen sind beide wieder in festen Händen. Mross ist mit der ehemaligen guten Freundin seiner Ex zusammen. Eva Luginger (35) ist ebenfalls Sängerin. Auch Woitschack hat einen neuen Partner an ihrer Seite. Seit der Trennung von seiner Frau Anna-Carina Woitschack letztes Jahr hat Stefan Mross wieder mit dem Vorwurf eines Alkoholproblems zu kämpfen. In einem Interview positioniert er sich dazu nun klar – und seine neue Freundin ebenfalls. Verwendete Quellen: Instagram, Bild.de, Ippen.Media