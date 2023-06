Türsteher vorm Klo: Kandidat pinkelt ins „Kampf der Realitystars“-Set

Von: Jonas Erbas

Wer bei „Kampf der Realitystars“ aufs Klo möchte, muss in Folge 8 plötzlich an einem Türsteher vorbei. Von dem möchte sich US-Sänger Percival allerdings nichts sagen lassen.

Phuket – Eigentlich haben es die „Kampf der Realitystars“ (mittwochs, 20:15 Uhr bei RTLZWEI) in ihrer Sala am Traumstrand ja recht bequem, doch allzu große Gemütlichkeit kam in den bisherigen Folgen nicht auf: Es wird gestritten und gelästert, außerdem überlegt sich das Produktionsteam immer wieder neue Schikanen. In Folge 8 (läuft am 31. Mai) wird diese Tradition nahtlos fortgesetzt – mit einem Türsteher, der den Klo-Einlass regelt.

Klo-Türsteher bei „Kampf der Realitystars“: Promis erleben kuriose Bestrafung

Die Folgen des neusten Bestrafungsspiels haben es in sich: Wenn einer der „Kampf der Realitystars“-Kandidaten das stille Örtchen aufsuchen möchte, muss er sich von einem der drei „Klo-VIPs“ begleiten lassen – ein Amt, dessen zweifelhafte Ehre Sarah Knappik (36), Serkan Yavuz (30) und Lukas Baltruschat (29) zuteilwird. Doch es kommt noch dicker: Nach Sonnenuntergang steht plötzlich ein breitschultriger Türsteher namens Roberto vor den Toiletten. Der kontrolliert nicht nur die Einhaltung der Bestrafungsregel, sondern auch, ob die Promis vernünftig gekleidet sind.

Auf Sascha Sirtl (45) scheint es Roberto besonders abgesehen zu haben: „Geh mal zurück und zieh dir ein ordentliches Hemd an“, befiehlt er dem „Big Brother“-Gewinner von 2005. Der folgt der Anweisung, blitzt beim zweiten Anlauf allerdings erneut ab: „Sascha, das wird so nichts. Zieh dir eine lange Hose an, dann geht‘s!“

Die bisherigen „Kampf der Realitystars“-Finalisten Staffel 1: Kevin Pannewitz (Sieger), Sam Dylan (Platz 2), Kate Merlan (Platz 3) Staffel 2: Loona (Siegerin), Andrej Mangold (Platz 2), Claudia Obert (Platz 3) Staffel 3: Elena Miras (Siegerin), Yasin Mohamed (Platz 2), Schäfer Heinrich (Platz 3)

Wildpinkeln statt WC: Percival erleichtert sich vor „Kampf der Realitystars“-Kameras

Unbeeindruckt von dem Klo-Türsteher zeigt sich dahingegen Percival: Der Musicaldarsteller marschiert schnurstracks auf das Toilettenhäuschen zu, stellt sich provokant vor Roberto und droht: „Entweder ich pisse hier oder ich pisse in den Busch!“ Noch bevor der Sicherheitsmann etwas sagen, verdrückt er sich wenige Schritte zur Seite und erleichtert sich vor laufender Kamera. „Türsteher bedeuten mir im echten Leben gar nichts“, erklärt er die Aktion wenig später im Einzelinterview grinsend.

„Entweder ich pisse hier oder ich pisse in den Busch“, lässt Percival den Türsteher wissen, der das „Kampf der Realitystars“-Klo bewacht – nur Sekunden später erleichtert er sich dann direkt neben dem stillen Örtchen © Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand

„Wenn ich pissen muss, dann pisse ich – und wenn er nicht aus dem Weg geht, dann pisse ich auf einen Baum“, rechtfertigt der Sänger sein Verhalten. Kurios ging es in der neuen Folge auch weiter: Für 10.000 Euro, die direkt vom „Kampf der Realitystars“-Gewinn abgezogen werden, können die Kandidaten die Show abbrechen. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTL/RTL+; Staffel 4, Folge 8)