Nach Bolo-Lüge im Dschungelcamp: Mega-Deal für Claudia Effenberg mit Ankerkraut

Von: Sarah Wolzen

Im Dschungelcamp sorgte Claudia Effenberg mit einer erfundenen Bolognese für Streit. Daraus schlägt sie nach „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ nun Profit und bringt mit Ankerkraut eine eigene Bolognese-Gewürzmischung auf den Markt.

München - Mit einer erfundenen Bolognese machte sich Claudia Effenberg (54) im Dschungelcamp unbeliebt. Nun soll ihr eine echte Bolognese zu Geld verhelfen. Dank einer Kooperation mit den Gewürzherstellern von Ankerkraut.

Bolo-Gate sorgte für Streit im Dschungelcamp

Weil Claudia Effenberg einen von ihr als äußerst originell empfundenen Witz gegenüber den anderen Dschungelcamp-Kandidaten nicht rechtzeitig auflöste, machte sich die Ehefrau von Ex-Kicker Stefan Effenberg sowohl im Camp als auch bei den IBES-Fans ziemlich unbeliebt. Weil sich Cosimo Citiolo und Gigi Birofio nach einer Schatzsuche dafür entschieden, lieber selbst eine Pizza zu verspeisen, anstatt ihren hungrigen Mitstreitern vier Eier ins Camp zu bringen, überlegte sich Claudia teils aus Rache, teils aus Erziehungsmaßnahme den Ball zurückzuspielen. Und behauptete nonchalant, sie selbst und Djamila Rowe hätten dem Team zuliebe einen dampfenden Teller Spaghetti Bolognese abgelehnt. Von den Mitcampern wurde die 54-Jährige dafür so sehr gelobt, dass sie auch nach Tagen vergaß, den Spaß wieder aufzulösen. Als es dann doch herauskam, waren die anderen entsprechend entsetzt.

Nun beweist Claudia Effenberg, dass in ihr nicht nur eine Reality-Darstellerin, sondern auch eine wahre Geschäftsfrau steckt. Denn noch nicht einmal zurück in Deutschland verrät sie, dass sie nun mit Ankerkraut eine eigene Bolo-Gewürzmischung herausbringt. Zur Erinnerung: 2016 sicherte sich das Gründerehepaar Anne und Stefan Lemcke aus Hamburg in der „Höhle der Löwen“ einen Deal mit Investor Frank Thelen. Im April 2022 wurde dann bekannt, dass das inzwischen millionenschwere Unternehmen an Nestlé verkauft wird.

Claudia Effenberg bringt Bolognese-Gewürz mit Ankerkraut heraus

„Alle die, die mich kennen wissen, dass ich eine gute Bolognese sehr liebe! Wenn ihr genau so wie ich plötzlich super Lust auf Bolognese bekommen habt, habe ich jetzt genau das richtige für euch“ so Claudia Effenberg bei Instagram. Einen Namen gibt es für die edle Gewürzmischung natürlich auch schon: Claudias ehrliche Bolognese - besser als Pizza.

Dschungelkönigin Djamila Rowe hat derweil verraten, was sie mit ihrem Gewinn in Höhe von 100.000 Euro plant. Sich selbst gönnt sie einen neuen Kühlschrank und einen Drucker, der Rest wird abgegeben. Verwendete Quellen: instagram.com/claudiaeffenberg