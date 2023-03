Konkurrenz für ARD und ZDF: Drei neue Sender ab März im TV verfügbar

Von: Patrick Scholz

Die Liste an TV-Sendern wird regelmäßig erweitert. Drei frei empfangbare Kanäle sollen jetzt vor allem eine bestimmte Zuschauergruppe ansprechen.

Dortmund – TV-Zuschauer können sich ab März über drei neue, frei empfangbare Fernsehsender freuen. Das deutsche Unternehmen „High View“ erweitert die TV-Landschaft mit den Kanälen. Besonders Fans von Dokumentationen und Reportagen dürfte das Programm begeistern, berichtet RUHR24.

TV-Zuschauer können sich über neue Sender freuen – Kanäle sind ab März zu sehen

Die Neuzugänge in der Senderliste sind ab dem 1. März verfügbar, wie DWDL.de berichtet. Konkret handelt es sich um die TV-Sender „Xplore“, „Hip Trips“ und „One Terra“, die das Medienunternehmen High View auf die Bildschirme bringt. Die Sender könnten eine neue Konkurrenz für die Öffentlich-Rechtlichen sein. ARD und ZDF stehen zurzeit ohnehin in der Kritik.

Die Sender soll dabei vor allem der Fokus auf Reportagen und Dokumentationen verbinden. So verspricht High View für den Kanal „One Terra“ Dokus über „das aufregende Leben und den spannenden Alltag außergewöhnlicher Menschen rund um die Welt“.

Neue TV-Sender nehmen Zuschauer mit auf Reisen – Fokus auf Reportagen und Dokus

Auch der neue TV-Sender „Xplore“ soll den Zuschauern ein ähnliches Programm mit Dokumentationen bieten. Zusätzlich zu den Reportagen habe der Sender laut DWDL.de noch Reisetipps und Informationen zu den entsprechenden Regionen für die TV-Fans parat (mehr News aus der TV-Welt auf RUHR24).

Auch der Sender „Hip Trips“ soll das Fernweh bei den TV-Zuschauern stillen. Nach Senderangaben sollen neben den Reisezielen auf der ganzen Welt auch die Verkehrsmittel im Fokus stehen. Egal ob Reportagen über Touren mit dem Motorrad, Kanu oder Fahrrad: der Sender verspricht laut Beschreibung „eine unverwechselbare Kombination aus Reisen und Mobilität.“

TV-Zuschauer bekommen im März drei neue Sender – Angebot ist kostenlos

Die drei neuen Sender von High View sind ab dem 1. März im Free-TV über Satellit empfangbar. Zuschauer müssen also nicht extra für das neue Angebot zahlen. Besonders Fans von Reisereportagen dürften sich also über die Neuzugänge in ihrer Senderliste freuen.

TV-Zuschauer können sich über drei neue Sender freuen. (Symbolbild) © Waldmüller/Imago

Bisher ist das Medienunternehmen High View eher für seine Musiksender „Deluxe Music“ und „Jukebox“ bekannt. Aber auch Reportagen und Naturdokus gibt es bereits bei den Sendern „Waidwerk“ und „Bergblick“ zu sehen. Die Programme sind in Deutschland auch über den Sender Sky zu empfangen, der kürzlich allerdings viele TV-Inhalte gelöscht hat.