Aus für „Der Bachelor“? RTL-Chefin plant, jüngere Formate nur noch bei RTL+ zu zeigen

Von: Elena Rothammer

Datingformte wie „Der Bachelor“ waren einst ein Quotengarant für RTL. Jetzt spricht die Senderchefin aber von Neuerungen und Plänen, sich im TV auf ein älteres Publikum fokussieren zu wollen.

Köln - 13 Staffeln von „Der Bachelor“ strahlte RTL inzwischen aus. Basierend darauf gab es auch zahlreiche weitere Formate, wie „Die Bachelorette“ oder auch „Prince Charming“ und „Princess Charming“. In der vergangenen „Der Bachelor“-Staffel mit David Jackson (33) ließen die Quoten jedoch zu wünschen übrig. Die Sender-Chefin ließ nun durchklingen, dass die jüngeren Formate womöglich gar aus dem TV-Programm weichen müssen.

RTL-Chefin Inga Leschek denkt darüber nach, ob jüngere Formate auf RTL+ nicht besser aufgehoben sind

Obwohl David Jackson beim „Der Bachelor“- Wiedersehen mit der Zweitplatzierten knutschte und seine Gewinnerin Angelina sichtlich enttäuscht war, reichte es in der vergangenen Staffel nicht für eine gute Quote. Mit dwdl.de sprach RTL-Chefin Inga Leschek über die Zukunft der jüngeren Formate im linearen Fernsehen. Das Durchschnittsalter des TV-Publikums liege inzwischen bei 50 Jahren. „Es wäre fahrlässig, das mit Blick auf die Entwicklung unseres Mediums zu negieren. Und ganz wichtig: wir reden bei den 50- bis 59-Jährigen von einer berufstätigen, sehr kaufkräftigen und interessierten Zielgruppe, die auch für die Vermarktung hochrelevant ist“, merkte sie an.

Für Formate wie „Der Bachelor“ hat das Konsequenzen. „Im Laufe einer Woche möchten wir möglichst allen Altersgruppen zwischen 14 und 59 ein spannendes und relevantes Angebot machen“, betonte Leschek und gab zu bedenken: „Zukünftig kann man aber bei einzelnen, jüngeren Formaten darüber nachdenken, ob sie bei RTL+ nicht sogar besser aufgehoben wären als im Linearen.“ Klingt, als würden einige Formate schon bald ins Netz abgeschoben werden.

13 Staffeln „Der Bachelor“ – Das waren die bisherigen Rosenkavaliere Staffel 1 (2003/2004): Marcel Maderitsch Staffel 2 (2012): Paul Janke Staffel 3 (2013): Jan Kralitschka Staffel 4 (2014): Christian Tews Staffel 5 (2015): Oliver Sanne Staffel 6 (2016): Leonard Freier Staffel 7 (2017): Sebastian Pannek Staffel 8 (2018): Daniel Völz Staffel 9 (2019): Andrej Mangold Staffel 10 (2020): Sebastian Preuss Staffel 11 (2021): Niko Griesert Staffel 12 (2022): Dominik Stuckmann Staffel 13 (2023): David Jackson

Schon einige RTL-Formate liefen ausschließlich auf der Streamingplattform – mit Erfolg

„Nehmen wir zum Beispiel die sehr junge Dating-Reality auf RTL+, die wir schon zum Start von TV NOW produziert haben. ‚Temptation Island‘, ‚Are you the one?‘, ‚Ex on the beach‘, ‚Temptation Island VIP‘ – alles tolle Formate, die immer noch sehr erfolgreich im Streaming laufen. [...] Alles Formate mit einer großen, jungen Fanbase, die im linearen TV weit am Publikum vorbeisenden würden“, erklärte die RTL-Chefin. Sie selbst glaube nicht an die eierlegende Wollmilchsau, „die aus dem Stand sowohl linear bei Mitte 50-Jährigen als auch bei RTL+ die Mitte 30-Jährigen anspricht.“

Lange war „Der Bachelor“ ein Quoten-Garant für RTL. Inzwischen hat sich die Zielgruppe des Senders jedoch verändert. Bedeutet das das Aus für „Der Bachelor“ und Co. im linearen Fernsehen? © RTL & IMAGO / Panama Pictures

Ob die anstehende Staffel von „Die Bachelorette“ womöglich nur noch auf RTL+ zu sehen sein wird oder ob der gewohnte Sendeplatz – mittwochs um 20.15 Uhr – erhalten bleibt, bleibt abzuwarten. Die Bachelorette Jennifer Saro (27) sorgte aber schon jetzt für Kritik, weil sie trotz ihres Babys so lange für RTL drehte. Verwendete Quellen: dwdl.de