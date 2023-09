„Sommerhaus der Stars“-Fluch schlägt zu: Ricarda Raatz und Maurice Dziwak geben Trennung bekannt

Von: Jonas Erbas

„Das Sommerhaus der Stars“ ist bei RTL noch nicht einmal angelaufen, da kommt es schon zur ersten Trennung.

Bocholt – Für viele Paare endete der vermeintlich ruhmreiche Weg ins „Sommerhaus der Stars“ bereits mit einer Trennung. Manch einer glaubt gar an einen Fluch, der die RTL-Sendung umgeben soll und bereits seit Staffel 1 in regelmäßigen Abständen für Herzschmerz und Beziehungskrach sorgt. Auch die neue Ausgabe der Realityshow (startet am 19. September um 20:15 Uhr bei RTL) ist da keine Ausnahme.

Erste „Sommerhaus“-Trennung der neuen Staffel ist offiziell

Noch bevor die erste „Sommerhaus der Stars“-Folge am Dienstagabend über die Fernsehbildschirme flimmert, ist das erste Paar, das in der aktuellen Staffel zu sehen sein wird, Geschichte: Der berüchtigte „Sommerhaus“-Fluch, der bereits rund zwei Dutzend Beziehungen beendete, hat wieder zugeschlagen. Erwischt hat es Ricarda „Ricky“ Raatz (31) und Maurice „Mo“ Dziwak (25), die sich in der Kuppelshow „Are You The One?“ kennengelernt hatten.

Bereits dort hatte es zwischen den beiden regelmäßig gekracht – nun, Monate nach den „Sommerhaus der Stars“-Dreharbeiten, machten die beiden ihre Trennung ganz offiziell. Das Liebes-Aus scheint allerdings bereits ein Weilchen her zu sein: Wie rtl.de berichtet, soll sich Maurice nach der Show-Teilnahme nicht mehr bei Ricarda gemeldet haben.

Als Grund für die Trennung ist die gemeinsame Zeit in der Promi-WG nicht unerheblich: Maurice habe in der Sendung den Ehrgeiz und Kampfgeist seiner Partnerin vermisst. „Die Einstellung vor Ort hat mir überhaupt nicht gefallen“, beklagte sich der 25-Jährige im RTL-Interview. Er habe „nie ein Spiel abgebrochen“ und „immer einhundert Prozent gegeben“. Einigkeit zwischen den beiden herrscht inzwischen lediglich in Bezug auf ein Thema: Dass es endgültig aus ist.

Für Schlagzeilen sorgte jüngst bereits Claudia Obert (62), die im „Sommerhaus" lieber fummelte, als ihre Mitkandidaten zu begrüßen.