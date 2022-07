„So nervös“: Bachelorette zeigt den Männern ihre Glatze

Von: Claire Weiss

Die Bachelorette enthüllt in Folge fünf, dass ihre Haare in Wahrheit eine Perücke sind © Screenshots/RTL+

Schon seit der ersten Folge kennen Zuschauer das Geheimnis der Bachelorette: weil sie Kreisrunden Haarausfall hat, trägt sie eine Glatze. Die Männer ahnen bisher noch nichts - bis Sharon in Folge fünf endlich enthüllt, was sie „drunter“ trägt.

Seit 15 Jahren kämpft Sharon Battiste (30) mit ihrem Kreisrunden Haarausfall - auch Alopecia areata genannt. Anfang des Jahres wagte sie dann einen mutigen Schritt: Sie ließ sich von einer Freundin die Haare rasieren. Damit nahm sie der Krankheit die Macht über sie - denn sie selbst entschied über den Zeitpunkt, an dem ihr endgültig die Haare ausgingen.

Sharon hat Angst vor der Reaktion der Männer, freut sich aber auch darauf

Schon in Folge eins wurde angedeutet, dass die Bachelorette in Wahrheit keine dunklen, glänzenden Haare hat, sondern eine Glatze trägt. Nach und nach öffnete sie sich den Zuschauern gegenüber immer mehr und sprach über den Haarausfall und die damit verbundene psychische Belastung. Die Männer ahnten indessen nichts!

Bachelorette Sharon mit Glatze und mit einer ihrer vielen Perücken © RTL / René Lohse & Instagram/Sharon Battiste

Ihnen zu zeigen, wie sie auch aussehen kann, war der Bachelorette sehr wichtig. Und so traut sich Sharon Battiste in Folge fünf endlich und zeigt sich den Kandidaten ohne Perücke. „Es fühlt sich ein bisschen an, als lege ich meinen Schutzmantel ab und öffne meine Seele“, gesteht Sharon, „das fühlt sich gut an, aber ich mache mich jetzt nackt und vielleicht auch verletzlich.“ Sie sei sehr nervös.

Bachelorette-Kandidaten sind begeistert von Sharon - auch mit Glatze

In der Nacht der Rosen warten die Bachelorette-Kandidaten bereits auf Sharon. Ohne ihre Perücke läuft sie auf die Männer zu, die vor Staunen alle den Mund offen haben. „Was!?“ und „Oha“ hört man von einigen, während andere sprachlos scheinen.

Als die Bachelorette die Männer begrüßt, scheinen diese endlich aus ihrer Starre zu erwachen. Stas meint sogar: „Jetzt sieht die noch geiler aus“. Und auch Dominik schwärmt: „Sie war vorher schön und jetzt ist sie immer noch schön!“ Sharon hätte sich also gar keine Sorgen machen müssen - die Kandidaten sind immer noch hin und weg von ihr!

Zuvor hatte die Bachelorette ein Video im Netz geteilt, das zeigt, wie ihr die Haare abrasiert werden. Sie weint, während drei Freundinnen sie trösten und ihre Hand halten. Eine vierte rasiert sie kahl. Verwendete Quellen: RTL+/Die Bachelorette Folge 5