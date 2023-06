TV-Bäuerin Katrin und Marc sind nun ein halbes Jahr zusammen

„Bauer sucht Frau International“

+ © Screenshot/Instagram/kat_la1988 Bei „Bauer sucht Frau International“ haben Katrin und Marc ihr Liebesglück gefunden. © Screenshot/Instagram/kat_la1988

Bei „Bauer sucht Frau International“-Teilnehmerin Katrin hat es ordentlich gefunkt. In der Sendung lernte sie Kandidat Marc kennen und lieben. Läuten nun bald Hochzeitsglocken?

Ein halbes Jahr sind Bäuerin Katrin und ihr Marc nun schon zusammen. Die Unternehmrerin und Züchterin von Minishetlandponys hatte in der internationalen Ausgabe von „Bauer sucht Frau“ ihr Glück gesucht – und gefunden! In den besagten sechs Monaten Beziehung hat das Paar schon viel gemeinsam erlebt. Die glücklichen Momente ihrer noch frischen Beziehung teilt die verliebte Bäuerin gern auf ihrem Instagram-Account.

So konnten ihre fast 13.000 Follower kürzlich erfahren, dass das Fernseh-Traumpaar einen Liebesurlaub auf Gran Canaria verbracht hatte. „Danke Schatz für den ersten wunderschönen Urlaub auf Gran Canaria im Februar 2023! Toll, dass ich auch paar deiner Schweizer Freunde zufällig kennenlernen durfte. Freue mich schon auf die nächste Auszeit mit dir“, schrieb Katrin zu einer Serie von Urlaubsfotos.

Trotz Fernbeziehung glücklich

Einen Wermutstropfen gibt es für die beiden aber doch: Sie führen noch immer eine Fernbeziehung. Während die Bäuerin in Österreich Heim und Hof hat, ist ihr Auserwählter in der Schweiz zu Hause. Das Paar versuche, einander so oft wie möglich zu besuchen, aber meist lägen lange Abstände zwischen den Treffen. Dafür gäbe es viele Video-Anrufe.

Diese Situation soll sich nun aber bald ändern. Das verriet die 34-Jährige in einer Instagram-Fragerunde. Als ihre Fans sie fragten, ob sie auch heiraten wolle und sich Kinder wünsche, antwortete sie mit Hinweis auf ihr junges Alter: „Klar“. Für die nähere Zukunft sei auch Marcs Umzug nach Österreich geplant. Er soll dort sogar schon eine Anstellung in Aussicht haben!