„Bares für Rares“-Verkäufer bekommt für Spielzeugautos dreifachen Wunschpreis

Von: Claire Weiss

Bei „Bares für Rares“ kann so mancher Verkäufer aus alten Dachbodenfunden einen echten Gewinn erzielen. So auch ein Verkäuferpärchen, dass mit einer Sammlung Spielzeugautos angereist ist. Der Kaufpreis bringt sie schlussendlich zum Strahlen.

Pulheim - Bei „Bares für Rares“ wird ein Kindertraum wahr. Ein Pärchen bringt ganze 63 sogenannte Matchbox Autos mit - kleine Spielzeugautos, die nur so groß sind, dass sie in eine Streichholzschachtel passen. Zwar sind die Autos klein, doch die Sammlung, bringt den Verkäufern letztendlich einiges mehr ein, als erhofft!

„Bares für Rares“-Verkäufer erhoffen sich 80 Euro - und bekommen mehr als das dreifache

„Jack Odell war ein Mitarbeiter der Firma Lesney Product & Co. Ltd.“, erklärt Antiquitäten-Experte Detlev Kümmel, „und der wollte für seine Tochter ein Spielzeug herstellen.“ Er habe ihr eine Mini-Dampfwalze gebaut, denn damals habe es in der Schule eine Regel gegeben: Kinder durften nur Spielzeuge mit in den Unterricht bringen, die in eine Streichholzschachtel passten.

Bei „Bares für Rares“ kann ein Verkäufer aus Spielzeugautos ein stattliches Taschengeld machen. © Instagram/Bares für Rares

Ab 1953 wurden die beliebten Spielzeugautos dann unter der Marke „Matchbox“ serienmäßig von der Firma hergestellt. Ein Verkäuferpaar möchte nun gleich 63 der kleinen Autos verkaufen. Wunschpreis? 80 Euro. Schon die Expertise von Detlev Kümmel liegt darüber. Er schätzt die Spielzeuge auf einen Gesamtwert von 100 bis 150 Euro.

„Bares für Rares“-Verkäufer überrascht wegen hohem Angebot

Im Händlerraum schlägt „Bares für Rares“-Händler Steve Mandel dann zu. Und bietet ganze 260 Euro! Das ist mehr als das dreifache des erwünschten Preises. Den beiden Verkäufern ist die Freude deutlich anzusehen - sie strahlen über beide Ohren und nehmen den Deal sofort an.

Einer anderen Verkäuferin passierte leider das Gegenteil. Ihr Diamantring hatte einen Schätzwert von 7000 Euro. Doch im Händlerraum von „Bares für Rares" folgte die böse Enttäuschung.