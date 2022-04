Bauer sucht Frau International: Null Privatsphäre - Félix will mit Hofdamen in einem Raum schlafen

Von: Mick Oberbusch

In der neuen Folge „Bauer sucht Frau International“ wartet Félix auf die Ankunft seiner beiden Hofdamen. Als diese in Peru ankommen, hat der Kaffeebauer allerdings schlechte Nachrichten: Auf Privatsphäre müssen die beiden Damen verzichten.

Oxapampa, Peru – Nicht nur in Deutschland, sondern auf der ganzen Welt suchen Bauern nach der großen Liebe – weshalb RTL seit 25. April 2022 die vierte Staffel von „Bauer sucht Frau International“ (alle News gibt es auf der „Bauer sucht Frau“-Themenseite) ausstrahlt. Mit dabei ist in diesem Jahr auch Kaffeebauer Félix (55) aus Peru, der sich in der neuen Folge vom 26. April 2022 auf zwei Hofdamen freut – diese allerdings beim Wunsch nach Privatsphäre relativ schnell bereits enttäuschen muss.

Bauer sucht Frau International Kuppelshow auf RTL Nächste Folge 26. April 2022 Moderatorin Inka Bause Staffel vierte Staffel

Kandidatinnen bei „Bauer sucht Frau International“ haben in Peru keine Privatsphäre

Dabei ist zunächst noch alles gut, als Simone (58) und Monika (48) beim 55-jährigen Junggesellen aufschlagen. Zur Begrüßung gibt es bei „Bauer sucht Frau International“ (hier alle Sendetermine im Überblick) erst einmal das peruanische Getränk „Pisco Sour“, der den Damen auch sofort gut schmeckt. Als es dann jedoch um die Schlafsituation geht, ist die Situation schlagartig weniger entspannt.

Denn: Für beide Damen und auch ihn selbst hat der 55-jährige Kaffeebauer lediglich einen Raum zum Schlafen zur Verfügung. Sehr zum Missfallen von Monika. „Die Reise war sehr anstrengend, und ich brauche eine Nacht für mich. Deshalb werde ich heute in einem Hotel schlafen“, so die 48-Jährige.

Kaffeebauer Félix ist enttäuscht, als Kandidatin Monika (l.) bei „Bauer sucht Frau International“ schon in Nacht Eins im Hotel schläft. © Screenshot RTL+

„Bauer sucht Frau International“: Null Privatsphäre - Felix will mit Hofdamen in einem Raum schlafen

So sollen die beiden Damen also gleich in Nacht Eins in einem Raum mit Kaffeebauer Félix schlafen. Dem steht der Schock über Monikas Entscheidung ins Gesicht geschrieben. „Keine Ahnung, was da passiert ist“, blickt er verdutzt in die RTL-Kamera. Monika versucht, aufzuklären. „Der Raum für drei Personen, ohne ein anderes Zimmer, ist einfach zu klein“.

Viel Platz ist dort wirklich nicht – doch entgeht Monika durch ihre Hotel-Aktion nicht die Chance, den Junggesellen besser kennen zu lernen? Für ihre Konkurrentin Simone ist die Sache klar: „Ich finde das ein bisschen unfair von ihr. Wer A sagt, muss auch B sagen und es dann einfach durchziehen.“

„Bauer sucht Frau International“ in Peru – Simone erarbeitet sich Vorsprung bei Félix

Allzu leid wird ihr Monikas Entscheidung jedoch nicht getan haben – schließlich kann sie die Nacht alleine mit dem „Bauer sucht Frau International“-Kandidaten verbringen. So sammelt sie schon beim Klettern ins Hochbett Pluspunkte. „Simone hat jetzt einen kleinen Vorsprung, sie will mitmachen“, freut sich Félix. „Ob sie sich am Ende verliebt oder nicht, ist eine andere Sache, aber am ersten Tag war es schon richtig gut. Sie ist ein total offener Mensch.“

Monika hingegen bereut ihre Entscheidung keineswegs, möchte vielleicht sogar noch eine zweite Nacht im Hotel bleiben. „Schauen wir mal, was bei den beiden so passiert. In einer Nacht kann viel, aber auch wenig passieren“, zeigt sich die „Bauer sucht Frau International“-Kandidatin (hier alle Kandidaten im Überblick) zumindest vorsichtig hoffnungsvoll.

Bleibt zu hoffen, dass sich Monika im Hotel so gut erholt, dass sie es noch mit ihrer Konkurrentin aufnehmen kann. Sonst könnte der Junggeselle seine Entscheidung schneller treffen, als ihr lieb ist. A propos erholen: Das tut aktuell auch „Bauer sucht Frau“-Kandidat Patrick nach einem Autounfall. Verwendete Quellen: Bauer sucht Frau International (RTL+; Folge 2, Staffel 4)