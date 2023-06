Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Dr. Mertens“ in der ARD und „Rossmann-Insider“ im ZDF

Von: Elena Rothammer

Am Dienstagabend zeigte die ARD eine neue Folge von „Tierärztin Dr. Mertens“, während im ZDF die Doku „Rossmann: Die Insider“ lief. Welches Programm holte die bessere Quote?

Leipzig/Mainz: Am Dienstagabend hatten TV-Fans zur Primetime wieder die Qual der Wahl. Das Programm hatte verschiedenes zu bieten. In der ARD war wieder „Tierärztin Dr. Mertens“ im Einsatz. Im ZDF hingegen konnten die Zuschauer in der Doku „Rossmann: Die Insider“ einen Blick hinter die Kulissen der Drogeriemarkt-Kette werfen.

„Tierärztin Dr. Mertens“ in der ARD auf Erfolgskurs

Schon vor einer Woche konnte sich „Tierärztin Dr. Mertens“ gegen „Pocher und Papa auf Reisen“ auf RTL im Quotenkampf durchsetzen. Die Erfolgssträhne will offenbar auch nicht abreißen: Auch in dieser Woche wartet die ARD-Sendung rund um die Tiermedizinerin mit tollen Quoten auf.

Wie aus der DWDL Zahlenzentrale hervorgeht, hat die ARD wieder allen Grund zur Freude. 4,21 Millionen Zuschauer schalteten bei „Tierärztin Dr. Mertens“ ein und bescherten dem Sender damit eine Quote von 17,9 Prozent beim Gesamtpublikum. Die Doku „Rossmann: Die Insider“ hingegen interessierte nur 2,73 Millionen Zuschauer, was einer Quote von 11,6 Prozent beim Gesamtpublikum entspricht.

Welche Zuschauerzahl holte in Deutschland den Rekord? Am 13. Juli 2014 schrieb die ARD Fernsehgeschichte: Das Fußball-WM-Finale Deutschland gegen Argentinien (1:0 n. V.) sahen Schätzungen zufolge sage und schreibe 34,65 Millionen Menschen an ihrem eigenen Fernsehgerät. Irre: Personen, die etwa beim Public Viewing oder in Bars das Spiel mitverfolgten, wurden bei dieser Zählung nicht berücksichtigt. Die tatsächliche Zahl dürfte demnach noch einmal erheblich höher ausfallen.

Beim jüngeren Publikum sind „Tierärztin Dr. Mertens“ und die Rossmann-Doku fast gleichauf

In der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sieht es hingegen etwas anders aus. Bei den jüngeren Zuschauern holt Elisabeth Lanz alias „Tierärztin Dr. Mertens“ mit 0,37 Millionen Zuschauern etwa 8,2 Prozent. Laut DWDL schalteten bei der „Rossmann: Die Insider“ ebenfalls rund 0,37 Millionen Menschen ein – das ZDF schnitt mit 8,3 Prozent Quote aber doch etwas besser ab.

Im ZDF lief am Dienstagabend die Doku „Rossmann: Die Insider“. Die ARD hingegen setzte auf eine neue Folge „Tierärztin Dr. Mertens“ zu sehen war. Wer begeisterte mehr Zuschauer? © IMAGO / Michael Gstettenbauer & ARD/Steffen Junghans

Auch am Wochenende lieferten sich die ARD und das ZDF einen erbitterten Kampf um die Zuschauer: Am Sonntag traten Andrea Kiewel mit dem „ZDF Fernsehgarten“ und Stefan Mross mit „Immer wieder sonntags“ im Quoten-Duell an. Verwendete Quellen: dwdl.de