Staffelfinale mit Hans Sigl: ZDF zeigt letzte Bergdoktor-Folge eine Woche später

Von: Lukas Einkammerer

Die 16. Bergdoktor-Staffel mit Hans Sigl neigt sich dem Ende zu. Die dramatische, letzte Folge heißt „Der Weg zurück“. Das ZDF zeigt das Staffelfinale jedoch erst eine Woche später als geplant.

Ellmau – Monatelang fieberten TV-Fans der neuen Staffel von „Der Bergdoktor“ entgegen, und ehe man sich versieht, rast die bereits 16. Ausgabe der beliebten Heimatserie auch schon wieder dem Finale zu. Bevor es für die Serienstars um Hans Sigl (53) aber – hoffentlich – ein Happy End gibt, flimmern noch vier Folgen voller großer Familienmomente und atemberaubender Gebirgslandschaften über die Bildschirme. Für die Grubers geht es dabei ungewohnt dramatisch zu – und als sich die Staffel mit großen Schritten auf ihren Höhepunkt zubewegt, steht für die sympathische Familie alles auf dem Spiel.

Später als geplant: ZDF verschiebt das Staffelfinale vom „Bergdoktor“

In den letzten Szenen der 15. Bergdoktor-Staffel musste sich Dr. Martin Gruber von Franziska (Simone Hanselmann, 43) und Anne (Ines Lutz, 39) verabschieden und auch in den acht neuen Folgen der beliebten ZDF-Serie geht es im Leben des Landarztes turbulent zu. Seine geheime Liebschaft mit Sonja, der verstorbenen Frau seines Bruders Hans (Heiko Ruprecht, 50) und Mutter seiner Tochter Lilli (Ronja Forcher, 26), droht wegen Caro Pflüger (Barbara Lanz, 39) ans Licht zu kommen und sein Familienglück zu zerstören. Hinzu kommen rätselhafte Patientenfälle, die ihn und seinen Kollegen Dr. Alexander Kahnweiler (Mark Keller, 57) an ihre Grenzen treiben.

Das Finale der 16. Bergdoktor-Staffel heißt „Der Weg zurück“. Darin steht für Dr. Martin Gruber alles auf dem Spiel – und sein Familienglück droht, für immer zu zerbrechen. © ZDF/Erika Hauri (Fotomontage)

Nach monatelangen Dreharbeiten in der Region Wilder Kaiser laufen die acht neuen Bergdoktor-Folgen seit dem 29. Dezember donnerstags bei ZDF – und sind für die besonders Neugierigen eine Woche vorher bereits in der ZDFmediathek verfügbar. Nach „Im Netz“ (26. Januar), „Spiel mit dem Feuer“ (2. Februar) und „Neuland“ (9. Februar) folgt mit dem ominösen Titel „Der Weg zurück“ dann das große Staffelfinale – in der die Spannungen der letzten Wochen ihren Siedepunkt erreichen.

Wer die neuen Episoden nicht vorab streamen will und auf die TV-Ausstrahlung wartet, muss sich aber leider ein bisschen gedulden. Denn während „Der Weg zurück“ bei ORF2 wie geplant am 15. Februar an den Start geht, zeigt das ZDF das spektakuläre TV-Event erst am 23. Februar. Den Sendeplatz im Zweiten übernimmt stattdessen „Kölle Alaaf – Die Mädchensitzung“ – aber eine Woche mehr Warten dürfte die Vorfreude auf das Wiedersehen mit dem Bergdoktor ja bestimmt nur noch steigern.

Familienkonflikt und tränenreiche Abschiede: Staffel 16 von „Der Bergdoktor“ endet dramatisch

VORSICHT, SPOILER: Zwar sind es noch ein paar Wochen bis zur TV-Premiere von „Der Weg zurück“, der ZDF-Programmvorschau ist aber bereits zu entnehmen, wie stürmisch es auch am Ende der 16. Bergdoktor-Staffel zugeht. Bei den Grubers hängt der Haussegen schief, weil Hans seinem Bruder die Beziehung mit Sonja nicht verzeihen kann und Martin, der vom Gruberhof verbannt lebt, macht sich daran, Ellmau zu verlassen und nach New York zu ziehen. Obwohl Lilli und Mama Lisbeth (Monika Baumgartner, 71) versuchen, ihn davon abzuhalten, scheint es ganz so, als könnte sich im Leben von Martin Gruber schon bald alles ändern.

Die entspannte und friedliche Stimmung der ersten Bergdoktor-Staffeln ist längst großem Drama und explosiven Momenten gewichen, dennoch begeistert die Serie nach wie vor die Fans. Auch außerhalb der Dreharbeiten machen die Darsteller auf sich aufmerksam – vor allem die Tatsache, dass es in der Serienfamilie mit Hans Sigl und Hans Gruber zwei verschiedene Hans‘ gibt, sorgt gerne mal für Verwirrung. Bei einem TV-Auftritt kam es zuletzt zu einem peinlichen Moment, denn Jürgen Drews stürmte wegen Bergdoktor Hans Sigl von der Bühne. Verwendete Quellen: ZDF, ORF2, tvdigital.de