Bühnenverbot wegen Bohlen? Katja Krasavice bleibt bei DSDS-Generalprobe in Garderobe

Von: Jonas Erbas

Teilen

Von Katja Krasavice hält Dieter Bohlen nicht mehr allzu viel – ihr Streit hat die beiden DSDS-Juroren endgültig entzweit. Wie sehr es hinter den Kulissen brodelt, zeichnet sich immer weiter ab.

Köln – Bei DSDS hatte Dieter Bohlen (69) schon etliche Jury-Kollegen an seiner Seite, doch mit niemandem geriet der Poptitan derart aneinander, wie derzeit mit Katja Krasavice (26). Seitdem die Rapperin den 69-Jährigen für dessen sexistische Kommentare öffentlich kritisiert hat, herrscht zwischen den beiden Eiseskälte. Das wirkt sich auch unmittelbar auf die RTL-Castingshow aus.

Katja Krasavice bleibt DSDS-Generalprobe fern – wegen Dieter Bohlen?

Die Fronten zwischen Dieter Bohlen und Katja Krasavice sind verhärtet: Zuletzt soll der ehemalige Modern-Talking-Star von RTL sogar gefordert haben, die DSDS-Generalproben ohne die selbsternannte „Boss Bitch“ abzuhalten – ein Wunsch, der ihm vor der zweiten Liveshow am Samstagabend (8. April) erfüllt wurde.

Dieter Bohlen - Die fiesesten Sprüche des DSDS-Chefs Fotostrecke ansehen

In ihrer Instagram-Story meldete sich die gebürtige Rapperin kurz vor dem Halbfinale aus ihrer Garderobe. „Die ‚Bad Bitch‘ (…) guckt die Generalproben“, ließ sie ihre gut 3,6 Millionen Follower wissen. Dazu postete sie die Aufnahme eines Fernsehers, der die Proben offenbar live übertrug. Auffällig: Katja Krasavice filmte genau den Teil, in dem sie eigentlich hätte auftreten sollen. Im Hintergrund hörte man, wie DSDS-Moderatorin Laura Wontorra (34) die Musikerin angekündigte – statt ihr trat allerdings ein RTL-Mitarbeiter auf.

Diese Kandidaten stehen im DSDS-Finale Monika Gajek (21) aus Salzgitter Lorent Berisha (19) aus Dierikon (Schweiz) Sem Eisinger (29) aus Frankfurt Kiyan Yousefbeik (25) aus Hannover

Ist RTL Dieter Bohlens Wunsch nachgekommen? Katja Krasavice stichelt bei DSDS weiter

Ob RTL tatsächlich auf Dieter Bohlens Forderung eingegangen ist oder Katja Krasavice der Generalprobe freiwillig fernblieb, blieb allerdings unklar. In der DSDS-Liveshow saß die Jury dann regulär beisammen, doch zwischen dem Poptitan und der Rapperin herrschte dicke Luft: Bereits in den ersten zehn Minuten ging die 26-Jährigen ihren Kollegen an, nachdem dieser ihr ins Wort gefallen war. Zuvor hatte sie Bohlen – wie schon am vergangenen Samstag (1. April) – den Applaus bei dessen Auftritt verwehrt.

Die DSDS-Generalproben am Samstag (8. April) fanden ohne Katja Krasavice statt, wie die Rapperin bei Instagram preisgab. Ersetzt wurde sie von einem RTL-Mitarbeiter. Grund dafür dürfte der Streit mit Poptitan und Jury-Kollege Dieter Bohlen sein … © Screenshot/Instagram/Katja Krasavice & Screenshot/RTL/DSDS

Im Verlauf der Sendung widersprach sie dem Jury-Chef und dessen Einschätzungen gleich mehrfach – darauf eingehen wollte der 69-Jährige augenscheinlich allerdings nicht. Auf die Unterstützung ihrer Fans kann die 26-Jährige dennoch zahlen – und umgekehrt: Katja Krasavice zahlt für ihre Fans mal eben Rechnungen in Höhe von 10.000 Euro. Verwendete Quellen: „Deutschland sucht den Superstar“ (RTL/RTL+; Folge vom 8. April 2023), instagram.com/katjakrasavice