„Jetzt schon günstiger als Einweg“: Investoren streiten bei „Höhle der Löwen“ um Zuschlag für Paket-Start-up

Von: Julia Hanigk

Eine nachhaltige Idee tut es gleich allen Investoren bei „Der Höhle der Löwen“ an. Verwendete Pakete sollen ein zweites Leben bekommen. Am Ende steht ein Team-Deal.

Köln - Die „Höhle der Löwen“ (hier alle News auf der Themenseite) geht bei Vox wieder in eine neue Staffel. Gründerinnen und Gründer stellen dabei ihre Ideen im Fernsehen den Investorinnen und Investoren vor und hoffen auf einen Deal: Geld gegen Anteile. Bei einer nachhaltigen Idee waren direkt alle begeistert (Die Höhle der Löwen: Alle Infos zur neuen Jury 2022).

TV-Sendung Die Höhle der Löwen Sender Vox Erstausstrahlung 19. August 2014 Auszeichnungen Deutscher Fernsehpreis für das beste Factual Entertainment

Start-up stellt bei „Höhle der Löwen“ nachhaltige Idee zur Karton-Wiederverwertung vor

Michelle Reed und Philip Bondulich stellen bei „Die Höhle der Löwen“ (Alle Folgen kostenlos bei RTL+ in der Mediathek ansehen) eine nachhaltige Idee vor. Michelle Reed erklärt in ihrem Pitch, sie wolle „aus alten braunen Kartons ein neues, grünes Geschäftsmodell“ machen. Bereits genutzte Kartons sollen ein zweites Leben bekommen.

3,7 Milliarden Pakete seien im vergangenen Jahr verschickt worden, führt Ehemann Bondulich auf - dafür werden etliche Bäume gefällt. Das Ehepaar arbeitet für ihr Anliegen mit Logistikunternehmen zusammen und verwendet deren Retouren und Umverpackungen, die sonst nach einmaliger Verwendung in der Papiertonne landen. Hintergrund: In einem großen Karton einer Charge sind Produkte häufig nochmals in Kartons verpackt.

Michelle Reed und Philip Bondulich stellen ihre nachhaltige Idee für Verpackungen vor. © RTL/Bernd-Michael Maurer

„Jetzt schon günstiger als Einweg“: Investoren streiten um Zuschlag bei Karton Start-up

Über 50 Prozent seien die Kartons günstiger als bisherige, so die Gründer. Die Löwinnen und Löwen sind direkt begeistert und machen alle ein Angebot. Carsten Maschmeyer, Judith Williams und Dagmar Wöhrl schließen sich zusammen und Georg Kofler tut sich mit Nico Rosberg zusammen. Beide Teams machen ein Angebot von 200 000 Euro für 33 Prozent der Firmenanteile.

66 Cent wollen die beiden Gründer für ihre Kartons verlangen, deren Weg auch per QR-Code verfolgbar sein soll. „Ich finde das total spannend. Und einer der Knackpunkte für mich ist, dass ihr jetzt auch schon vom Preis her günstiger seid als jetzt die Einwegverpackung. Das finde ich natürlich sensationell, wirklich“, so Nico Rosberg begeistert, der viel in nachhaltige Start-ups investiert.

Deal mit gleich drei der „Höhle der Löwen“-Investoren

Am Ende bekommt das Dreierteam den Zuschlag des „Send me pack“-Unternehmens des Gründer-Ehepaars. Der Marktstart des neuen „Die Höhle der Löwen“-Produkts steht noch an (Alle Sendetermine und Sendezeiten der neuen Staffel).

„Es lief besser als wir es uns jemals hätten erträumen können“, schwärmt Michelle Reed nach ihrem Deal. Rosberg vergräbt sein Gesicht nach dem verlorenen Duell um die Firmenanteile enttäuscht in seinem Gesicht - als faire Verlierer wünschen aber auch sie dem jungen Unternehmen nur das Beste. Ob sich die Karton-Wiederverwertung langfristig durchsetzen kann?

