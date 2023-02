Sie war Teil der Show: Sat.1 zeigt „The Biggest Loser“-Ausgabe mit Iris Klein nicht

Von: Jonas Erbas

Gemeinsam mit anderen Promis sagte Iris Klein bei „Big Stars“ den Kilos einst den Kampf an. Doch den „Biggest Loser“-Ableger hält Sat.1 bis heute unter Verschluss.

Unterföhring – Iris Klein (55) sorgt dank der Fremdgeh-Vorwürfe gegen Ehemann Peter (63) nicht nur derzeit zuverlässig für Schlagzeilen, sondern steht seit nunmehr fast anderthalb Jahrzehnten im Rampenlicht:

Ihre Anfänge machte die Mutter von Daniela Katzenberger (36) bei „Goodbye Deutschland“ (2010), trat allerdings auch im Dschungelcamp (2013), bei „Promi Shopping Queen“ (2014) und „Kampf der Realitystars“ (2022) an. Eines ihrer früheren Fernsehprojekte ist vor knapp zehn Jahren allerdings still und heimlich direkt ins Archiv gewandert.

Sat.1 produzierte „Biggest Loser“-Ableger mit Iris Klein – Dreharbeit fanden bereits 2013 statt

Die einen halten Iris Klein für geltungssüchtig, andere hingegen verfolgen seit Jahren interessiert das Leben der 55-Jährigen, welches sie in den sozialen Netzwerken und im Fernsehen gern öffentlichkeitswirksam zur Schau stellt. Das zeigte sich zuletzt einmal mehr: Via Instagram warf sie Peter Klein vor, sie betrogen zu haben und wetterte zuletzt wortgewaltig gegen dessen angebliche Affäre Yvonne Woelke (41). Im Falle der 55-Jährigen bleibt Privates oftmals nicht privat.

Weil „The Biggest Loser“ beständige Quoten erzielte, produzierte Sat.1 im Sommer 2013 den Promi-Ableger „Big Stars“, an dem unter anderem Iris Klein, Costa Cordalis und Patricia Blanco teilnahmen. Bis heute hält der Sender die Show allerdings unter Verschluss (Fotomontage) © Future Image/Imago & Sat.1/Stefan Menne

Gänzlich aus der Öffentlichkeit verschwunden ist dahingegen eine Sat.1-Sendung, an der Iris Klein im Sommer 2013 teilnahm: Bei „Big Stars – Promis specken ab“, einem „The Biggest Loser“-Ableger, kämpften zehn Kandidaten auf den norwegischen Lofoten gegen die überschüssigen Pfunde an. In „Sport- und Mental-Challenges“ sollten Iris Klein, Patricia Blanco (52), Costa Cordalis (†75) und Co. abspecken und gleichzeitig einen verlockenden Gewinn absahnen. Denn: „Je größer die Abnehmleistung, umso höher das Preisgeld …“, so das Motto der Sendung. Doch die wurde nie ausgestrahlt.

„Big Stars“ bis heute unter Verschluss – „Biggest Loser“-Ableger mit Iris Klein wurde nie gezeigt

Ursprünglich hätte der mehr oder minder prominent besetzte „Biggest Loser“-Ableger im Frühjahr 2014 über die Fernsehbildschirme flimmern sollen, doch der Privatsender verfrachtete „Big Stars“ ungesehen direkt ins Archiv. Dort liegt die Sendung, die damals von Ruth Moschner (46) und Andreas Kunze (44) moderiert wurde, bis heute unter Verschluss. Interessant: Welche anderen sieben Promis an der Seite von Iris Klein, Patricia Blanco und Costa Cordalis 2013 gegen die Kilos kämpften, ist bis heute ein Geheimnis.

Iris Klein im TV – in welchen Sendungen war sie schon dabei? Seit 2009 hat Iris Klein unzählige Fernsehauftritte absolviert, darunter bei „Auf und davon – Mein Auslandstagebuch“ (2009), „Goodbye Deutschland! Die Auswanderer“ (2010), „Daniela Katzenberger – natürlich blond“ (2010 bis 2013), „Die Küchenchefs“ (2012), „Das perfekte Promi-Dinner“ (2013), „Promi Shopping Queen“ (2014), „Hilf mir! Jung, pleite, verzweifelt …“ (2016), „Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare“ (2020) oder „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (2022).

Auch die Frage, warum „Big Stars“ nie ausgestrahlt wurde, blieb von den Verantwortlichen bis heute unbeantwortet. Gut möglich, dass das Format beim Probepublikum durchgefallen ist oder sich das Sendematerial nicht für den unerbittlichen Quotenkampf mit RTL und Co. geeignet hat. Genauere Details sind allerdings wohl nur einigen wenigen vorbehalten. Mehr Klarheit herrscht dahingegen inzwischen in der Causa Klein: Nach dem Fremdgeh-Skandal hat Peter Klein endlich sein Schweigen gebrochen. Verwendete Quellen: presseportal.de, wunschliste.de