„Ohne Erfahrung“ bei „Goodbye Deutschland“: Auswanderin eröffnet Baumarkt in Türkei mit Partnern, die sie nicht kennt

Von: Elena Rothammer

„Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni Christiansen hat in der Türkei Großes vor: Sie will einen Baumarkt eröffnen – allerdings ohne Vorkenntnisse und mit ihr nahezu unbekannten Partnern.

Kargicak – „Goodbye Deutschland“-Zuschauer können in der VOX-Sendung Toni Christiansen (57) beim Versuch, ihre Träume zu verwirklichen, begleiten. Die Blondine verließ ihre Heimat Schwäbisch Gmünd und brach in die Türkei auf. In Kargicak will die TV-Auswanderin einen Baumarkt eröffnen. Die Voraussetzungen machen allerdings eher skeptisch....

Keine Erfahrung und fremde Partner: „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Toni unter Druck

Bei den „Goodbye Deutschland“-Auswanderern läuft längst nicht alles glatt, wie kürzlich auch ein Kassen-Desaster bei Familie Duivenbode in Sizilien zeigte. Auch Toni Christiansen steht bei ihrem Projekt vor einer Herausforderung. Das macht ein Teaser auf der Instagram-Seite der VOX-Sendung deutlich.

In dem kurzen Clip ist bereits zu sehen, dass Toni selbst weiß, wie ihr Vorhaben nach außen wirkt. „Blonde Frau geht in die Türkei und macht einen Baumarkt auf“, fasst sie zusammen – und das auch noch ohne Vorerfahrung und mit zwei Geschäftspartnern, die sie erst vor kurzem kennengelernt hat und somit kaum kennt. „Und das ist der Druck. Ich möchte hier nicht scheitern“, betont die 57-Jährige.

„Goodbye Deutschland“-Traum geplatzt? Ein Drama jagt das nächste

Der Weg zum Erfolg dürfte für die Blondine jedoch steinig werden. In der Sendungsbeschreibung auf tvheute.de heißt es bereits: „Toni ist eine Macherin und glaubt an den Erfolg – obwohl sich direkt zu Beginn das Drama häuft.“ Wie es der Auswanderin in der Türkei ergeht, wird dann in der neuen Folge vom 9. Juni zu sehen sein.

Das Hoffen und Bangen hat Danni Büchner (45) schon hinter sich. Die Witwe von Jens Büchner (†49) verdankt „Goodbye Deutschland" ihren Bekanntheitsgrad. Inzwischen muss sie sich auch nicht mehr um ihre Finanzen sorgen: Danni Büchner hat ein stolzes Monatsgehalt von bis zu 8.000 Euro.