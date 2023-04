Klarer Sieger im Quotenduell zwischen „Giovanni Zarrella Show“ und „The Masked Singer“

Von: Lukas Einkammerer

Am Samstagabend lieferten sich zur Primetime „The Masked Singer“ und die „Giovanni Zarrella Show“ ein erbittertes Quotenduell – mit einem eindeutigen Ergebnis.

Berlin – Samstagabend um 20:15 Uhr ist der wohl beste Zeitpunkt in der Woche, um es sich vor dem Fernseher gemütlich zu machen und bei einem familientauglichen TV-Format die Beine hochzulegen. Am 22. April hatten musikaffine Zuschauer mit der „Giovanni Zarrella Show“ und einer neuen Ausgabe von „The Masked Singer“ die Qual der Wahl. Ein Format kam dabei besonders gut an und ließ die Konkurrenz weit hinter sich zurück.

Quotenduell zur Primetime: Sieger zwischen „Giovanni Zarrella Show“ und „Masked Singer“ entschieden

In der „Giovanni Zarrella Show“ gaben sich große Schlagerstars wie Maite Kelly (43), Howard Carpendale (77) und Nino de Angelo (59) die Klinke, während es bei „The Masked Singer“ wieder darum ging zu erraten, welcher Promi sich im Kostüm verbirgt. Mit einer der größten Schlagershows im Deutschen Fernsehen und einem verlässlichen Dauerbrenner gingen damit zwei wahre Quoten-Giganten ins Rennen, den Sieg konnte am Ende aber nur einer holen.

Wie der DWDL Zahlenzentrale zu entnehmen ist, erreichte die „Giovanni Zarrella Show“ beim Gesamtpublikum ab 3 Jahren 3,07 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 13,2 Prozent, während „The Masked Singer“ mit 2,02 Millionen Fernsehenden und einem Marktanteil von 8,9 Prozent den Kürzeren ziehen musste. Einen Verlust musste das ZDF gegenüber ProSieben aber trotzdem einstecken, denn in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erklomm „The Masked Singer“ mit 0,92 Millionen Zuschauern den Thron, während es für Giovanni Zarrella mit 0,35 Millionen Zusehern nur für Platz 10 reichte.

„Giovanni Zarrella Show“ überholt „The Masked Singer“ – aber hat gegen ARD-Krimi keine Chance

Zwar konnte die „Giovanni Zarrella Show“ das Konkurrenzformat „The Masked Singer“ beim Gesamtpublikum hinter sich zurücklassen, für den Gesamtsieg des Abends reichte es aber trotzdem nicht. Auf dem Siegerpodest platzierten sich drei Formate der ARD – die „Sportschau“ zur Fußball-Bundesliga (4,04 Millionen Zuschauer), die „Tagesschau“ (5,52 Millionen) und der Krimi „Steirerangst“, der mit 5,78 Zuschauern das größte Publikum anziehen konnte.

Der Quotensieg über die ARD ist es zwar nicht geworden, dennoch kann sich die „Giovanni Zarrella Show“ in Sachen Musik-Sendungen mit dem Lorbeerkranz krönen. Zuletzt musste Giovanni Zarrellas Schlagerkollegin Beatrice Egli in ihrer eigenen ARD-Show plötzlich weinen. Verwendete Quellen: dwdl.de