Alle Liveshows von „The Masked Singer“ 2023 abgesagt - Veranstalter cancelt Termine

Von: Claire Weiss

Im TV kam „The Masked Singer“ beim Publikum gut an. Doch wer sich bereits auf die Live-Tpur gefreut hatte, wird nun enttäuscht. Der Verantsalter hat alle 13 Termine ersatzlos abgesagt.

In den vergangenen zwei Jahren sorgte die Corona-Pandemie immer wieder für Absagen in der Kulturbranche - jetzt ist es die gesamtwirtschaftliche Situation, die Veranstaltern zu schaffen macht. Zumindest ist das die Erklärung im Fall von „The Masked Singer“.

Sarah Engels und Bülent Ceylan waren für die Live-Tour angekündigt

Eigentlich wollte die TV-Show ab Ende März 2023 auf große Deutschlandtournee gehen. Es waren Konzerte unter anderem in Mannheim, Hamburg, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Köln, München, Oberhausen und Stuttgart geplant. Jetzt hat der Veranstalter, die Firma FKP Show Creations GmbH, alle 13 Termine abgesagt.

Auch Sarah Engels als Skelett wird bei der „Masked Singer“-Tour fehlen. © ProSieben/Willi Weber

Eine ganze Riege an Stars war für die „The Masked Singer“-Tour angekündigt. Astronaut, Zebra, Mülli Müller, die Raupe, also Max Mutzke, Ella Endlich, Alexander Klaws und Sandy Mölling, aber auch Gäste wie Bülent Ceylan als Engel oder Sarah Engels als Skelett sollten diverse Bühnen Deutschlands erobern.

Wer schon ein Ticket hatte, bekommt sein Geld zurück

Details, warum es zur Absage kam, sind nicht bekannt. Wer schon Tickets hat, der soll in den kommenden Tagen kontaktiert werden, um den Rückerstattungsprozess zu starten. Im TV kam die letzte Staffel „The Masked Singer“, die erst im Herbst endete, sehr gut an. ProSieben durfte sich an sechs Samstagen an einem Marktanteil von durchschnittlich etwas mehr als 19 Prozent erfreuen.

Sarah Engels macht indessen aus ganz anderen Gründen Schlagzeilen. Auf Instagram zeigt sie sich komplett verändert. Sarah Engels Gesicht wirkt völlig zugeschwollen, ihre Lippen aufgedunsen. Verwendete Quellen: dwdl.de, eventim.de