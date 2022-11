Nach einem Jahr im Archiv: ZDF zeigt heikle Traumschiff-Folge nun doch im TV

Von: Lisa Klugmayer

2021 strich das ZDF die Traumschiff-Folge mit Luke Mockridge, de damals unter dem Verdacht stand, seine Ex-Freundin vergewaltigt zu haben. Nun wird die Episode mit dem Comedian doch noch gezeigt.

München - Traumschiff-Fans freuen sich jedes Mal nicht nur auf Florian Silbereisen und kitschig-schöne Liebesgeschichten, sondern auch auf die prominenten Schiffsgäste. Einer dieser berühmten Passagiere machte letztes Jahr allerdings heftige Negativ-Schlagzeilen, sodass das ZDF die Folge aus dem Programm nahm. Nun wird die Traumschiff-Episode mit Luke Mockridge doch ausgestrahlt.

Nach Vergewaltigungsvorwürfen: ZDF verschiebt Traumschiff-Folge mit Luke Mockridge

Eigentlich sollte Florian Silbereisen, einer der größten deutschen Schlagerstars aller Zeiten, und seine Traumschiff-Crew am 26. Dezember 2021 auf den Malediven anlegen. Aber natürlich wäre das ZDF-Traumschiff nicht das ZDF-Traumschiff ohne seine Stargäste: Wayne Carpendale und Luke Mockridge hätten ebenfalls mit angelegt. Doch der Sender entschied sich, die Folge zu streichen und stattdessen schipperte das TV-Kreuzfahrtschiff nach Schweden. Der Grund: Die Vergewaltigungsvorwürfe gegen den Comedian.

Das ZDF holt die Traumschiff-Folge mit Luke Mockridge jetzt doch aus dem Archiv. © ZDF/Dirk Bartling & IMAGO/Revierfoto

„Aufgrund der im Herbst 2021 geführten öffentlichen Diskussionen um Luke Mockridge hat das ZDF in Abstimmung und im Sinne aller Beteiligten die Folge ‚Das Traumschiff – Malediven‘ auf einen späteren Zeitpunkt verschoben“, erklärte eine Sprecherin des ZDFs auf Nachfrage von t-online damals. „Die Folge ist fertiggestellt und wird zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt.“

Ein Jahr unter Verschluss: ZDF zeigt zensierte Traumschiff-Folge nun doch im TV

Dieser „spätere Zeitpunkt“ scheint jetzt zu sein. Die Traumschiff-Folge mit Luke Mockridge hat ein Jahr später nun einen neuen Sendeplatz gefunden und wird am zweiten Weihnachtsfeiertag im TV zu sehen sein. „Wir strahlen die Anfang 2021 produzierte ‚Traumschiff‘-Folge ‚Coco Island‘ am 26. Dezember 2022 aus. In dieser Folge hat Luke Mockridge einen Gastauftritt“, so das ZDF gegenüber t-online.

So lange müssen sich Fans aber nicht auf die nächste Traumschiff-Folge gedulden. Schon am 20. November wird die neuste Folge ausgestrahlt. Mit dabei ist natürlich wieder Florian Silbereisen als Kapitän Max Parger. Nun wurden die Stargäste und die grobe Handlung für die Traumschiff-Folge in Lappland bekannt gegeben. Verwendete Quellen: t-online