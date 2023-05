Neue Bachelorette Jennifer Saro von Fans zerrissen, weil sie trotz Baby wochenlang für RTL dreht

Von: Florian Schwartz

Kaum wurde bekannt, dass Jennifer Saro von RTL als neue Bachelorette an den Start geht, hagelt es auch schon Kritik von den Fans. Schließlich ist die Influencerin erst vor einem Jahr Mutter geworden.

Berlin/Köln – Seit einigen Tagen steht fest, wer in der RTL-Kuppelshow „Die Bachelorette“ die Nachfolge von Sharon Battiste (31) antreten wird. Die Wahl fiel auf die Influencerin Jennifer Saro (27). Mit 187.000 Followern ist sie keine Unbekannte im Netz. Doch die Empörung war bei der Bekanntgabe auf dem Instagram-Account von RTL Exclusiv groß. Denn die 27-Jährige ist alleinerziehende Mutter und hat einen einjährigen Sohn. Einen wochenlangen Dreh in Thailand halten viele Fans der Sendung daher für verantwortungslos.

Neue „Bachelorette“ Jennifer Saro: Fan-Kritik wegen Baby

Mit dieser Reaktion hatte RTL Exclusiv sicher nicht gerechnet, als Jennifer Saro als neue Bachelorette angekündigt wurde. Vor allem die Fan-Frage „Wie dreht man denn als Mutter die Bachelorette mit so einem kleinen Baby“ sorgte für einen Aufschrei im Kommentarfeld. „Tatsächlich bist du zehn Wochen am Stück ständig am Drehen. Man hält sich an einen Zeitplan, der nur straff eingehalten werden kann, wenn man quasi sechs Tage die Woche arbeitet“, erklärt ein weiterer Follower.

Im Netz machte sich unterdessen große Fassungslosigkeit breit. „Wieso ist sie nicht bei ihrem Kind? Wieso muss ein Baby so viel Zeit auf seine Mutter verzichten“, hieß es weiter. Auch die Wahl einer Influencerin zur neuen „Bachelorette“ kommt gar nicht gut an. Viele RTL-Zuschauer sind der Meinung, dass es den Kandidaten „nur noch ums Geschäft“ geht und weniger darum, die wahre Liebe zu finden. Aber auch das Format stößt nicht gerade auf Gegenliebe. Im Netz wird es von zahlreichen Kritikern als „überholt“ und „nicht mehr interessant“ abgestempelt.

So will Jennifer Saro die Dreharbeiten zu „Die Bachelorette“ meistern

Das große Rätselraten, wie die Dreharbeiten mit Mutter und Kind funktionieren sollen, hat inzwischen ein Ende. In einem RTL-Interview hatte Jennifer Saro bereits erklärt, dass sie während der Dreharbeiten große Unterstützung von ihrer besten Freundin erhält. Diese soll sich solange um den einjährigen Spross kümmern, während die frischgebackene Mama in der Villa Rosen verteilt.

Jennifer hat außerdem klargemacht, dass es sie und ihren Sohn, den sie liebevoll „Keksi“ nennt, nur im „Doppelpack“ gibt. „Ohne ihn gehe ich nirgendwo hin“, hatte sie vor kurzem im RTL-Interview erklärt. Zudem meinte die 27-Jährige, dass sie sich auch „überhaupt nicht konzentrieren könnte“, wenn ihr Sohn in Thailand nicht dabei wäre. Wer der Vater des Kindes ist, hat die Single-Lady bislang nicht verraten.

Könnte das Mama-Dasein der neuen Bachelorette auch zum Problem für die Rosenanwärter werden? Jennifer Saro hat hierzu eine deutliche Meinung. Verwendete Quellen: instagram.com/rtl_exclusiv; RTL