Nicht Antonia Hemmer: Paul Janke in Liebes-Suite mit Eva Benetatou bei „Kampf der Realitystars“

Von: Matthias Kernstock

Am Mittwoch (12. April 2023) startet die neue Staffel „Kampf der Realitystars“ bei RTL2 um 20.15 Uhr. Erste Szenen zeigen, wie Bachelor Paul Janke (41) mit Eva Benetatou (31) Champagner in der Liebes-Suite trinkt. Dabei gab es zuletzt Gerüchte, wonach Antonia Hemmer (23) seine neue Flamme sein könnte.

Phuket – Einmal im Jahr kämpfen mehr oder weniger bekannte Prominente am Strand im thailändischen Phuket um 50.000 Euro Preisgeld. „Moderationsroboter“ Cathy Hummels gibt „Kampf der Realitystars“ jedes Jahr auf Neue ein schönes Gesicht, die Bühne für eine weitere Runde Trash-Spektakel bei RTL2 ist also bereitet.

Liebesbeziehung zwischen Antonia Hemmer und Paul Janke nach „Kampf der Realitystars“?

Obwohl es erst am Mittwoch um 20.15 Uhr offiziell losgeht, landete die Realityshow zuletzt wieder in den Google-Suchanfragen weit oben. Grund: Die Gerüchte um eine Liebesbeziehung zwischen „Bauer sucht Frau“-Star Antonia Hemmer und dem 18 Jahre älteren Ur-Bachelor Paul Janke sorgten für Spekulationen unter den „Kampf der Realitystars“-Nerds.

Bei Instagram zeigten sich beide zuletzt doch ein bisschen mehr verliebt, als erwartet. Gemeinsame Ausflüge im Urlaub auf dem Roller, ein Tänzchen vorm Traumstrand auf Bali – ist das noch Freundschaft oder schon Freundschaft Plus? Die Follower rätseln. Der ewige Barkeeper Janke und die vom Hof vertriebene Fränkin Hemmer machen aus ihrem Verhältnis weiter ein Geheimnis.

Nun, da es Amor scheinbar gut gemeint hat mit der Ex von „Bauer sucht Frau“-Star Patrick Romer, bringen die ersten Szenen von „Kampf der Realitystars“ neue Würze in die Gerüchteküche. Ein Preview-Clip auf der Instagramseite von RTL2 zeigt Paul Janke in der Liebes-Suite auf Phuket. Allerdings nicht mit Antonia Hemmer, sondern Eva Benetatou.

Während Paul Janke mit einem breiten Grinsen die Champagner-Korken knallen lässt, zeigt RTL2 auch eine verliebt wirkende Eva Benetatou in der Liebes-Suite. Als wären die hektisch zusammengeschnittenen Szenen nicht brisant genug, befeuert Realitystar Serkan Yavuz die Szenen noch.

„Die findet dich richtig gut“ meint Serkan zu Paul Janke bei „Kampf der Realitystars“

Er sagt in Richtung Paul Janke in dem Clip: „Die findet die wirklich gut“ und meint damit wohl auch Eva Benetatou. Der Bachelor zeigt sich skeptisch und vermutet, dass manche Kandidatinnen wohl „alles für Sendezeit“ machen würden. „Das glaube ich bei ihr aber nicht“, erwidert Serkan im Preview-Clip zur ersten Folge von „Kampf der Realitystars“.

Leider nicht mit Sicherheit zu klären, ob Serkan Yavuz hier über Eva Benetatou, oder doch Antonia Hemmer spricht. Denkbar wäre es, dass die Produktion hier einfach geschickt spannende Bilder und Aussagen zusammengeschnitten hat, um die Gerüchte zwischen Janke und Hemmer weiter anzukurbeln.

Hatte Paul Janke nach dem „Bachelor“ bei RTL eine Freundin? Paul Janke gilt als der Ur-Bachelor. 2012 suchte er bei RTL nach der großen Liebe, doch daraus wurde nichts. Der ehemalige „Mr. Hamburg“ entschied sich in der letzten Nacht der Rosen für Anja Polzer, doch die Beziehung hielt nur ein Jahr. Danach blieb und ist Paul Janke offiziell Single.

Klarheit gibt es hoffentlich zum Start der neuen Staffel „Kampf der Realitystars“, die am Mittwochabend um 20.15 Uhr bei RTL2 startet. Für Serkan Yavuz geht ein Traum in Erfüllung. Um endlich an „Kampf der Realitystars“ teilnehmen zu können, begnügt er sich mit der kleinsten Gage aller Zeiten. Verwendete Quellen: Instagram RTL2