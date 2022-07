„Nicht nur in einen Mann“: Die Bachelorette hat sich verknallt

Von: Claire Weiss

Wird der Bachelorette in Folge 6 etwas alles zu viel? © Screenshots/RTL+

Die Bachelorette steckt in einem echten Dilemma: Sharon Battiste hat für mehrere Männer Gefühle. Stehen die Finalisten etwa schon fest?

Dass Sharon Battiste (30) im Laufe von „Die Bachelorette“ Gefühle entwickelt, sollte eigentlich etwas Schönes sein - immerhin nimmt sie an der RTL-Show teil, gerade um einen Mann zu finden. Doch genau das ist das Problem, denn die 30-Jährige hat nicht EINEN potenziellen Partner gefunden, sondern scheinbar gleich zwei.

Sind Jan und Lukas die Favoriten der Bachelorette?

„Ich bin selbst überrascht, wobei ich wusste, dass ich an diesen Punkt hier kommen werde“, gesteht die Bachelorette, „aber ja ich bin verguckt und das nicht nur in einen Mann!“ Mit Jan und Lukas hat sie in der Nacht der Rosen jeweils ein Einzelgespräch. Doch sie sitzt mit den beiden Männern jeweils am selben Platz, führt sehr ähnliche Gespräche.

„Ein identisches Gespräch zu führen, mit Jan und auch mit Lukas am gleichen Ort hat mich emotional überrollt“, erklärt Sharon. Bei beiden habe sie den Impuls gehabt, die Männer küssen zu wollen - und das, obwohl die restlichen Kandidaten nur meterweit weg waren. Zuvor hatte sie bereits Jan in der Männervilla geküsst, während alle anwesend waren. „Mich hat‘s erwischt“, weiß die Bachelorette.

Sharon ist emotional überwältigt

Doch anstatt sich über die aufkommenden romantischen Gefühle zu freuen, flüchtet die Bachelorette plötzlich vor den Kameras und versteckt sich in einem Zimmer. Die Bachelorette fühlt sich den Männern gegenüber schlecht. Denn auch, wenn sie sich wiederhole und zu beiden teilweise die gleichen Sachen sage, dann meine sie das auch so.

Eine verzwickte Lage, in der die Bachelorette steckt. Sie hatte zuvor schon „maximales Chaos“ verspürt, als sie beim selben Date gleich zwei Männer geküsst hatte. Verwendete Quellen: RTL+/Die Bachelorette