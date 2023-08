„Wird Dramen geben“: Anna-Carina Woitschack lässt erste Details über neues TV-Projekt durchsickern

Von: Lukas Einkammerer

Anna-Carina Woitschack hat sich ein neues TV-Format geangelt. Neben 15 weiteren Promis wird die Ex von Stefan Mross bald in der neuen RTL-Show „Die Verräter“ zu sehen sein.

Frankreich – Die Trennung von Anna-Carina Woitschack (30) und Stefan Mross (47) ist bald schon zehn Monate her und inzwischen haben beide Schlagerstars mit dem Leben weitergemacht – sowohl in Liebessachen als auch beruflich. Mross feierte am Sonntag (27. August) das Finale der diesjährigen Saison von „Immer wieder sonntags“ und auch wenn seine Noch-Gattin kein Bestandteil der ARD-Show mehr ist, ist sie aus dem Fernsehen keineswegs mehr wegzudenken. Vor allem ihr neuestes Projekt scheint es mächtig in sich zu haben …

Start im September: Anna-Carina Woitschack spricht über neues TV-Projekt „Die Verräter“

Seit ihren Anfängen bei DSDS hat sich Anna-Carina Woitschack in zahlreichen TV-Formaten die Ehre gegeben, sei es in den großen Schlagershows von Florian Silbereisen (41) und Co. oder als Moderatorin der „Starküche“ bei „Immer wieder sonntags“. Mit dem Ende ihrer Beziehung zu Stefan Mross ist zwar auch ihr Ende als fester Bestandteil seiner Wochenendessendung besiegelt gewesen, dem TV bleibt die stimmbegabte Blondine aber weiterhin treu. Der neueste Eintrag in ihrem Resümee: Die kommende RTL-Show „Die Verräter“.

An der Seite von 15 weiteren Promis zieht Anna-Carina Woitschack bei „Die Verräter“ in ein altes Schloss in Frankreich – wo sich alles ums Lügen dreht. Vor Sendestart am 20. September plaudert die ehemalige Puppenspielerin im Interview mit RTL nun über das von Sonja Zietlow (55) moderierte Format – und lässt dabei schon ein paar erste Details durchsickern.

„Ich bin eigentlich so, dass ich alles gerne teile und so ein offener Mensch bin und das kann mir echt hier zum Verhängnis werden, dass ich mich einerseits mitteilen will, dass ich reden will und das gar nicht darf“, erklärt die „Tag 1“-Interpretin, „Und ich glaube, es wird auch Dramen geben, es wird auch bestimmt Tränen geben, bin ich mir sicher.“

Die neue RTL-Show „Die Verräter“ Im neuen RTL-Format „Die Verräter“ ziehen 16 prominenten Teilnehmer in ein Schloss in Frankreich. Drei von ihnen werden von Sonja Zietlow als „Verräter“ auserwählt, während es an den verbliebenen „Loyalen“ liegt, die Lügner zu enttarnen, um am Ende eine Prämie von 50.000 Euro abzustauben. Die ersten sieben Kandidaten hat RTL bereits bekannt gegeben: Anna-Carina Woitschack ChrisTine Urspruch Pascal Hens Claude-Oliver Rudolph Susan Sideropoulos Jalil Florian Fitz

Anna-Carina Woitschack hat gelernt, „Sachen nicht so nah an mich ranzulassen“

Wie viel und was Anna-Carina Woitschack während ihrer Zeit bei „Die Verräter“ von sich preisgeben wird, bleibt noch abzuwarten, im Gespräch mit RTL spricht sie nun aber schon offen über ihre eigenen Erfahrungen mit Unehrlichkeit. „Menschen, die lügen […], die habe ich Gott sei Dank immer recht schnell aus meinem Leben aussortieren können“, erinnert sie sich, „Man schaut mehr hin: Wen lasse ich wirklich an mich ran, wem vertraue ich wirklich Sachen an, wen lasse ich tief in mein Leben blicken?“

Auch die schwere Zeit während und nach ihrer Trennung von Stefan Mross, in denen es Schlagzeilen rund um das einstige Traumpaar hagelte, lässt Anna-Carina Revue passieren. „Wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es, Sachen nicht so nah an mich ranzulassen“, stellt sie klar.

Ihre Ehe mit Stefan Mross ist zwar in die Brüche gegangen, mit dem Österreicher Daniel B. schwebt Anna-Carina Woitschack seit einiger Zeit aber wieder auf Wolke Sieben. Im Interview mit dem „Sat.1 Frühstücksfernsehen“ verriet sie nun, was sie in ihrer neuen Beziehung anders machen will. Verwendete Quellen: rtl.de