„Hassen uns“: Patrick und Antonia schießen im „Sommerhaus der Stars“ gegen „Bauer sucht Frau“-Fans

Mit Patrick Romer und seiner Herzensdame Antonia Hemmer bezieht eines der berühmtesten „Bauer sucht Frau“-Paare das „Sommerhaus der Stars“. Doch die beiden erheben gleich zu Beginn schwere Vorwürfe gegen die Fans der landwirtschaftlichen Liebesshow: Diese sollen das junge Glück angeblich allesamt hassen.

Bocholt – Wer bei „Bauer sucht Frau“ die große Liebe findet und gleichzeitig die Zuschauer in seinen Bann zieht, hat gute Chancen, irgendwann im „Sommerhaus der Stars“ um das Preisgeld von 50.000 Euro zu kämpfen – immerhin dürfen an der RTL-Sendung ausschließlich Paare teilnehmen. Patrick Romer und Antonia Hemmer, die sich 2020 in Inka Bauses Kuppelshow kennen und lieben lernten, sind deshalb wie gemacht für die Promi-WG. Doch dort kommt es bereits während des Vorstellungsvideos zu schweren Anschuldigungen...

„Bauer sucht Frau“-Paar Patrick und Antonia im „Sommerhaus der Stars“ – ein eingespieltes Team

Nach Uwe und Iris Abel (Staffel 3) hat es mit Patrick Romer und Antonia Hemmer nun auch ein zweites „Bauer sucht Frau“-Paar unter die „Sommerhaus der Stars”-Kandidaten geschafft. Der 26-jährige Landwirt und seine vier Jahre jüngere Herzensdame nahmen gemeinsam bereits an dem Format „#CoupleChallenge“ teil und gehen dementsprechend als eingespieltes Team ins Rennen.

Schwere Anschuldigungen im „Sommerhaus der Stars“: Antonia Hemmer und Patrick Romer fühlen sich von den „Bauer sucht Frau“-Fans gehasst (Fotomontage) © Screenshot/RTL/Sommerhaus der Stars

Seit rund zwei Jahren sind die beiden nunmehr ein Herz und eine Seele. Dabei sah es während des „Bauer sucht Frau“-Drehs noch ganz und gar nicht nach der großen Liebe aus: Weil ihr der Konkurrenzkampf zu viel wurde, verließ Antonia damals Patricks Hof. Der entschied sich letztendlich für Kandidatin Julia, doch das Glück war nur von kurzer Dauer. Stattdessen kehrte Antonia zu dem 26-Jährigen zurück und gab dem Landwirt vom Bodensee eine zweite Chance.

Bei „Sommerhaus der Stars“-Vorstellung – Patrick und Antonia schimpfen über „Bauer sucht Frau“-Fans

Inzwischen versteht sich das Paar fast blind – doch reicht das, um im „Sommerhaus der Star“ mit der prominenten Konkurrenz mitzuhalten? Für wirklich bekannt halten sich die beiden jedenfalls nicht: „Den ganzen ‚Bauer sucht Frau‘-Fans sind wir vielleicht schon ein Begriff, die kennen uns alle“, erklärt Antonia im Vorstellungsvideo. Ihr Partner Patrick nutzt die Chance und setzt zu einem Verbalschlag gegen die Fans der Kuppelshow an: „Aber die hassen uns alle“, behauptet er und erhält auch den Zuspruch seiner Liebsten.

„Die Leute finden uns einfach immer extrem unsympathisch, obwohl wir eigentlich komplett stinknormal sind“, ärgert sich Antonia. Einen Grund dafür nennt die 22-Jährige schließlich während der Autofahrt zum „Sommerhaus der Stars“: „Wir sehen halt aus wie Barbie und Ken – das wirkt auf andere abschreckend!“ Vor Ort steigt die Stimmung dann aber schlagartig. Dafür sorgt auch Stimmungskanone Cosimo, der glaubt, sein „Sommerhaus der Stars“-Konkurrent Mario Basler heiße Mario Barth. Peinlich! Verwendete Quellen: Sommerhaus der Stars (RTL; Staffel 7, Folge 1)