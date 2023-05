Sarah Knappik prahlt bei „Kampf der Realitystars“: War Komparsin in Hollywood-Film

Von: Jonas Erbas

Teilen

Voller Stolz berichtete Sarah Knappik ihren „Kampf der Realitystars“-Konkurrenten von ihrer vermeintlichen Hollywoodkarriere – doch die hatten nur Hohn und Spott für die 36-Jährige übrig.

Phuket – „Der weiße Hai“ läutete 1975 nicht nur die Ära des Blockbusterkinos ein, sondern legte gleichzeitig den Grundstein für das Hai-Horror-Genre. Doch an Steven Spielbergs (76) Oscar-prämiertes Meisterwerk kam in den folgenden Jahrzehnten kein Raubfisch-Streifen auch nur annähernd heran – im Gegenteil: Die Traumfabrik lieferte zuletzt, wenn überhaupt, eher mäßige Produktionen, darunter die wohl ganz bewusst geschmacklos gehaltene „Sharknado“-Reihe. In der wirkte auch Sarah Knappik (36) mit – und fühlte sich bei „Kampf der Realitystars“ deshalb wie eine echte Hollywoodgröße!

Hollywoodstar bei „Kampf der Realitystars“? Sarah Knappik stolz auf „Sharknado“-Gastauftritt

Bei ihrer „Kampf der Realitystars“-Konkurrenz hat Sarah Knappik keinen leichten Stand – ebenso wenig wie bei den RTLZWEI-Zuschauern, wie es scheint: Die wählten die einstige GNTM-Teilnehmerin auf der „Wand der Wahrheit“ unter die vordersten Plätze, als es darum ging, wer seinen Ruhm am wenigsten verdient habe. Ein Affront für die 36-Jährige, immerhin hat sie es aus eigener Kraft bis nach Hollywood geschafft. „Ich war schon bei den Oscars auf dem roten Teppich“, berichtet sie stolz den anderen Kandidaten.

Psychoterror, Liebesschwindel, Hitlergruß: Die größten Dschungelcamp-Skandale aller Zeiten Fotostrecke ansehen

Doch weil sie von den Promis nur belächelt wird, holt sie am nächsten Tag zu einer empörten Wutrede aus: „Ich wollte das mit Hollywood nochmal aufklären. (…) Ich habe zweimal in einem internationalen Film mitgemacht: Dieser ‚Sharknado‘ 4 und 5“, stellt Sarah Knappik klar. Sie habe sich in einem „weltweiten Casting“ durchgesetzt – obwohl sie keine Schauspielausbildung habe, so die 36-Jährige energisch. „Wegen meiner Persönlichkeit habe ich es nach Hollywood geschafft!“, ergänzt sie.

Welche Rolle spielt Sarah Knappik in der „Sharknado“-Reihe? In „Sharknado 4“ (2016) gab Sarah Knappik ihr Hollywood-Debüt, doch die ehemalige GNTM-Kandidatin wird im Abspann des Films nicht genannt. Die Filmdatenbank IMDB listet ihren Auftritt schlicht als „Blonde“ (zu Deutsch: Blondine). Nur ein Jahr später durfte das Model in der Fortsetzung ran: In dieser ist sie als „Street Reporter“ (zu Deutsch: Straßenreporterin) zu sehen – diesmal sogar mit vollem Namen in den Credits!

„Kampf der Realitystars“-Kandidatin Sarah Knappik spielte in Trashfilmreihe mit

Auf Nachfrage von „Kampf der Realitystars“-Mitkandidatin Emmy Russ (23) kommt dann heraus: Sarah Knappik war in beiden „Sharknado“-Teilen lediglich als Komparsin zu sehen. Auch hinter dem Hollywood-Etikett verbirgt sich mehr Schein als Sein: Die Filmreihe, in welcher US-Städte von mit Haien angereicherten Wirbelstürmen heimgesucht werden, wurde vom berüchtigten Low-Budget-Studio „The Asylum“ produziert. Die B-Movies genießen unter Trashfans mittlerweile zwar Kultstatus, finden sich allerdings recht häufig in Auflistungen der schlechtesten Filme aller Zeiten.

Stolz berichtete Sarah Knappik den anderen „Kampf der Realitystars“-Kandidaten von ihren Engagements in Hollywood – doch die hatten nur Spott für die 36-Jährige übrig © APress/Imago & Screenshot/RTLZWEI/RTL+/Kampf der Realitystars

Die „Sharknado“-Streifen haben es auch in die Tele-5-Sendung „SchleFaZ“ (steht für „Schlechteste Filme aller Zeiten“) geschafft. In dieser besprechen Oliver Kalkofe (57) und Peter Rütten (60) seit 2013 Filme, die aufgrund ihrer billigen Machart besonders schwer zu ertragen sind – ein Gefühl, welches die RTLZWEI-Promis auch von der KdRS-Rauswahl kennen: Doch die „Kampf der Realitystars“-Kandidaten können nach ihrem Aus für Geld zurück in die Show. Verwendete Quellen: „Kampf der Realitystars – Schiffbruch am Traumstrand“ (RTLZWEI/RTL+; Staffel 4, Folge 4), rtlzwei.de, imdb.com