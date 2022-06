TV-Schlagerhighlights im Juli: Schlagerstrandparty, neue Silbereisen-Show und Kaisermania

Florian Silbereisen hat schon im Juli eine neue Schlagershow am Start © Christian Schroedter

Im Juli werden einige musikalische Highlights im TV ausgestrahlt. Dabei dürfen auch die Schlagerstrandparty, die neue Silbereisen-Show und die Kaisermania aus Dresden nicht fehlen.

Der Juli wird spannend und ist voller vielfältiger Highlights. Alle Schlagerfans können sich bereits auf einen musikalischen Monat freuen: Im MDR und im Ersten werden teilweise mehrmals die Woche unterhaltsame Shows und Events ausgestrahlt. Dabei sind natürlich auch die ganz Großen, wie Florian Silbereisen und Roland Kaiser.

Am 1. Juli geht es auch schon direkt mit dem Schlager-Monat los: „Die Schlager des Monats“ werden im MDR um 20:15 ausgestrahlt. Aber das ist noch nicht das einzig musikalische, was am 1. Juli passiert. Denn auch das Solo-Debutalbum von Karsten Walter erscheint am selben Tag. Direkt am 2.Juli geht es dann auch schon weiter mit der „Sommer bei uns“-Show im MDR um 20:15 Uhr. Direkt am nächsten Wochenende am 8. Juli wird um dieselbe Uhrzeit im MDR „Wiedersehen macht Freude“ gezeigt. Und auch an diesem Tag bleibt es nicht bei einem Highlight: Das neue Album von Marianne Rosenberg namens „Diva“ erscheint.

Florian Silbereisen und Roland Kaiser dürfen auch nicht fehlen

Doch eines der größten Highlights ist erst am darauffolgenden Samstag, den 9. Juli: „Die große Schlagerstrandparty 2022 – Es geht wieder los!“ mit Florian Silbereisen läuft im Ersten um 20:15 Uhr. Und am Ende des Monats geht es auch schon weiter mit Florian Silbereisen, denn die „Neue Show mit Florian Silbereisen“ ist am 23. Juli zu sehen. Aber auch Roland Kaiser darf beim Schlager-Juli nicht fehlen und so wird die „Kaisermania 2022 – live aus Dresden“ am 30. Juli ausgestrahlt. Ein spannender und musikalischer Monat für alle Schlagerfans.