„Schlimmer als ich dachte“: Barbara Schöneberger peitscht sich während TV-Show ins Gesicht

Von: Lisa Klugmayer

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Barbara Schöneberger versucht sich bei der „Starnacht am Neusiedler See“ als „Goaßlklescher“ – und peitscht sich ins Gesicht.

Mörbisch – Am 2. und 3. Juni luden Barbara Schöneberger (49) und Hans Sigl (53) zur „Starnacht am Neusiedler See“. Schlager-Fans durften sich nicht nur auf hochkarätige Gäste freuen, sondern auch auf kulinarische und kulturelle Schmankerl aus dem Burgenland. Und so versuchte sich Barbara Schöneberger auf der Seebühne als „Goaßlklescher“ – und peitschte sich am ersten Showtag vor tausenden Fans ins Gesicht.

„Starnacht am Neusiedler See“: Barbara Schöneberger schwingt die Peitsche

„Ich werde dich jetzt an etwas heranführen. An das Thema Peitsche“, lässt Hans Sigl wissen, nachdem Ramon Roselly die Bühne verlassen hat. „Müssen wir das hier auf der Bühne machen?“, lacht Barbara Schöneberger. Mit dem zweideutigen Witz kündigt der Bergdoktor-Star seine nächsten Gäste an: Helmut, Silke und Hans. Die drei sind Teil der „Podersdorfer Goaßlklescher“.

Für alle nicht Österreicher: Eine „Goaßln“ ist eine Peitsche und „Klescha“ ist umgangssprachlich für Knall. Die „Goaßlklescha“ haben früher mit ihrer Peitsche die Stare aus den Weingärten vertrieben. Das „Goaßl kleschn“ wurde lange auch in anderen Weinorten praktiziert, aber nur in Podersdorf am See wird es heute noch als Brauchtum aufrechterhalten.

„Fantastisch. Dann zeigt mal, wie es funktioniert“, fordert Barbara Schöneberger ihre Gäste auf. Bevor es losgeht, wirft Hans Sigl noch ein: „Jetzt darfst du kurz zuschauen. Du darfst dann auch so eine Peitsche in die Hand nehmen“. „Das ist schön. Ich freue mich schon den ganzen Abend darauf“, lacht die Moderatorin. Dann zeigen die „Podersdorfer Goaßlklescher“ was sie drauf haben.

Dann ist Barbara Schöneberger dran. Silke gibt ihr noch eine Einweisung: „Gegen den Uhrzeigersinn drehen und auf 10 Uhr wenden“. Klingt einfach, ist es aber nicht, wie die Moderatorin dann selbst feststellen muss. Die Peitsche wickelt sich um ihren Oberkörper. „Ohh, Gott. Das ist ja schlimmer als ich dachte“, so Barbara Schöneberger. „Gar nicht schlecht“, scherzt Hans Sigl, der sich das Spektakel vom Bühnenrand anschaut. Doch dann peitscht sie sich selbst ins Gesicht. „Uuuh, Vorsicht!“, ruft der Bergdoktor-Star und bietet ihr seine Hilfe an.

„Was passiert hier?“, fragt Barbara Schöneberger völlig außer Puste. Die Peitsche hat sich mittlerweile in ihren Haaren und Ohrringen verfangen. „Mach doch du mal“, fordert sie Hans Sigl auf, nachdem sie sich endlich befreit hat. „Nein, ich bin Pazifist. Ich mache sowas nicht“, antwortet er, nimmt Barbara Schöneberger die Peitsche aus der Hand und gibt sie Silke wieder zurück.

Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen: Barbara Schöneberger peitscht sich beim „Goaßl kleschn“ ins Gesicht. © IMAGO/Harald Deubert

Dann dürfen die Profis nochmal ran und Helmut, Silke und Hans zeigen nochmal, wie „ Goaßl kleschn“ richtig geht. Bevor Ramon Roselly bei der „Starnacht am Neusiedler See“ auf der Bühne stand, hat er übrigens noch mit IPPEN.MEDIA geplaudert. Uns hat Ramon Roselly sein peinlichstes Bühnenerlebnis verraten. Verwendete Quellen: Konzertbericht unserer IPPEN.MEDIA-Redakteurin