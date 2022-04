„Sensation“: No Angels erstmals zu fünft wieder bei „Giovanni Zarrella Show“ am Samstagabend

Von: Lisa Klugmayer

Die „Giovanni Zarella Show“ flimmert am 9. April bereits zum vierten Mal über die heimischen TV-Bildschirme. Die Gästeliste ist langsam komplett und auch die „No Angels“ werden auf der Bühne stehen - und zwar zu fünft. Wer ist der neue Engel?

Berlin - Am 9. April 2022 ist es so weit: Die „Giovanni Zarrella Show“ geht in die vierte Runde. Mit dabei ist natürlich nicht nur Gastgeber Giovanni Zarrella, sondern auch viele tolle nationale und internationale Stargäste. Nun enthüllte der Schlagersänger (hier alle News auf der Themenseite) eine weitere Sensation: Die No Angels werden am Samstag das erste Mal seit ihrer Trennung 2003 wieder zu fünft auftreten!

No Angels: Deutschlands erfolgreichste Girlband löst sich nach 3 Jahren auf

Die „No Angels“ sind bis heute die erfolgreichste deutsche Girlband. Das Leben von Nadja Benaissa, Lucy Diakovska, Sandy Mölling, Vanessa Petruo und Jessica Wahls veränderte sich schlagartig als die Castingshow „Popstars“ gewannen. Ihre Debütsingle „Dayling in Your Eyes“ landete in Deutschland, Österreich und der Schweiz auf Platz eins der Single-Charts, erreichte sogar in Großbritannien die Top-100.

Keine drei Jahre später dann die überraschende Trennung. Ab 2007 traten die „No Angels“ wieder zu viert auf, Vanessa kehrte nicht mehr zurück. 2014 stieg auch Nadja aus. Im selben Jahr trennte sich die Girlband erneut. Unabhängig voneinander betonten alle Mitglieder, dass das Kapitel „No Angels“ für sie nun endgültig abgeschlossen sei.

Ein Bild aus der Anfangszeit: Jessica Wahls, Lucy Diakowska, Vanessa Petruo, Sandy Mölling, Nadja Benaissa (v. li.). Die No Angels waren ursprünglich fünf Sängerinnen - die Band ging im Jahr 2000 aus der ersten Staffel des damals von RTL 2 ausgestrahlten Gesangswettbewerbs Popstars hervor © dpa

No Angels kehren (fast komplett) zurück - Comeback bei Florian Silbereisen

2021 dann die Sensation: Die „No Angels“ sind doch zurück - allerdings nur zu viert. Vanessa Petruo möchte weiterhin nicht mehr mit ihrer ehemaligen Band auftreten. Und die vier feierten ihr Comeback nicht irgendwo. Nein, sie traten bei Florian Silbereisen auf. Zum Finale der „Schlagerchampions 2021“ gaben sie ihren alten Hit „Daylight In Your Eyes“ zum Besten.

Nun sind die „No Angels“ für die vierte „Giovanni Zarrella Show“ am 9. April angekündigt. Das besondere daran? Am Samstag stehen sie wieder zu fünft auf der Bühne, wie Giovanni (So lebt der Musiker und Fernsehmoderator) selbst auf dem Instagram-Account der ZDF-Show verkündigte.

„Die Angels erstmals wieder zu 5 bei mir am Samstag! Senstation!!!“, schreibt Giovanni Zarrella aufgeregt in den Insta-Storys seiner Schlagershow. Dazu postet er ein Foto der Girlband, in der Mitte eine schwarze Siloutte mit einem großen weißen Fragezeichen in der Mitte. „Diesen Auftritt dürft Ihr nicht verpassen!“, steht unter dem gleichen Foto im Feed.

Wer das fünfte Mitglied ist, ob Vanessa sich tatsächlich entschieden hat wieder mit ihren Bandkolleginnen aufzutreten oder ob die Band einen neuen Engel gefunden hat, bleibt wohl abzuwarten. Die Ankündigung sorgt natürlich für reichlich Spekulationen. Einige Fans denken, dass Vanessa tatsächlich zurückkommt, andere vermuten, dass Giovanni Zarrella (Die erfolgreichsten deutschen Schlagersänger aller Zeiten) das fünfte Mitglied ist.

Proben, Sound-Check und Britney Spears: Giovanni Zarrella gibt erste Einblicke in seine neue ZDF-Show

Wer tatsächlich mit den „No Angels“ auf der Bühne stehen wird, bleibt wohl abzuwarten. In Berlin wird auch schon fleißig für Samstag geprobt. Via Instagram gewährt er seinen Fans nun einen exklusiven Einblick in die Proben der „Giovanni Zarrella Show“ und seiner Garderobe. Verwendete Quellen: Instagram/Giovanni Zarrella Show