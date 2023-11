„Als Mensch zählt man nichts“: Mario Huber von „Hochzeit auf den ersten Blick“-Produktion enttäuscht

Ex-Kandidat rechnet mit „Hochzeit auf den ersten Blick“ ab: „Als Mensch zählt man nichts“

Von: Diane Kofer

Mario Huber hat das „Hochzeit auf den ersten Blick“-Experiment hinter sich – weiß also genau, was während und nach den Dreharbeiten auf die Teilnehmer zukommt. Jetzt erhebt er schwere Vorwürfe.

Landshut – Im Fernsehen ist die zehnte Staffel von „Hochzeit auf den ersten Blick“ in vollem Gange. Noch ist nicht klar, welche der von Experten zusammengewürfelten Paare auch nach der Kuppelshow Mann und Frau bleiben wollen. In der Vergangenheit hat sich aber gezeigt: Die große Liebe haben die Teilnehmer in den seltensten Fällen gefunden. Zählen Drama, Konflikte und Unterhaltung am Ende sowieso mehr? Ex-Kandidat Mario Huber fällt im Gespräch mit IPPEN.MEDIA ein Urteil und übt Kritik am Konzept der Show.

„Sollte überdacht werden“: „Hochzeit auf den ersten Blick“-Star kritisiert TV-Konzept

Vorm Traualtar schienen alle „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare in Staffel zehn super miteinander zu harmonieren – doch schon auf der Hochzeitsreise stellten viele von ihnen fest: Von jetzt auf gleich in eine gemeinsame Zukunft zu starten, könnte schwierig werden. Yasemin (31) und Jochen (38) stritten in den „Hochzeit auf den ersten Blick“-Flitterwochen so heftig, dass die Saarländerin aus dem gemeinsamen Hotelzimmer auszog. Ist genau dieses Drama vielleicht auch das, was in der Sendung im Vordergrund stehen soll? Ex-Kandidat Mario Huber glaubt nicht mehr wirklich an das HadeB-Konzept.

Seine eigene Ehe mit Lisa ist nach der Sendung gescheitert – grundsätzlich ist er aber überzeugt, dass eine Ehe auf den ersten Blick funktionieren kann. Aber offenbar nicht in der Kuppelshow. Es seien grundlegende Änderungen notwendig. „Manches sollte in meinen Augen etwas anders umgesetzt und überdacht werden“, erklärt er. Was genau er anders machen würde, führt er nicht weiter aus. Der Landshuter hat aber wichtige Tipps für alle zukünftigen Teilnehmer und warnt sogar vor der Produktion.

Diese „Hochzeit auf den ersten Blick“-Paare sind noch zusammen In zehn Jahren „Hochzeit auf den ersten Blick“ gab es weitaus mehr Trennungen als glückliche Beziehungen. Ein paar Paare sind aber noch zusammen. Jaqueline und Peter (Staffel 9)

Michaela und Oliver (Staffel 9)

Simone und Marcus (Staffel 8)

Annika und Manuel (Staffel 7)

Ramona und Stephan (Staffel 3) Quelle: sat1.de

„Als Mensch zählt man nichts“: Mario Huber von „Hochzeit auf den ersten Blick“-Produktion enttäuscht

„Jeder und jedem, der/ die sich dort bewirbt, kann ich nur empfehlen, setzt euch so gut wie möglich mit euch selbst auseinander“, hält der DJ fest. Er möchte den Kandidaten in Erinnerung rufen, dass bei der Produktion am Ende viele Dinge wichtiger sind, als die eigene Meinung und Gefühle. „Seid so ehrlich wie möglich und bedenkt, dass die Chance sehr groß ist, dass es nicht klappt und man nach den Dreharbeiten dargestellt werden kann, wie der Sender das will – und man als Mensch sehr wenig bis nichts zählt“, so Mario.

In der aktuellen Staffel könne man das seiner Meinung nach besonders gut sehen. Für ihn steht fest: „Eine Vorbereitung auf das, was während oder nach der Ausstrahlung passiert, gibt es nicht.“ Ein wenig können sich zukünftige Kandidaten aber doch auf die Sendung einstimmen. Mario hat exklusive Einblicke hinter die „Hochzeit auf den ersten Blick“-Kulissen – und verraten, wie lange die Dreharbeiten wirklich dauern. Verwendete Quellen: IPPEN.MEDIA-Interview