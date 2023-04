ZDF ändert bis 1. April die ganze Woche lang das TV-Programm

Von: Anna Quasdorf

Das ZDF hat Geburtstag – und das wird bei dem öffentlich-rechtlichen TV-Sender groß gefeiert. Dazu wird das Fernsehprogramm ab 1. April geändert.

Deutschland – Das ZDF feiert eine Woche lang seinen 60. Geburtstag. Gefeiert wird dabei mit einer Retrospektive und einem Blick auf das aktuelle Geschehen und die Zukunft. Dafür wird aber auch das TV-Programm im ZDF abgeändert, zugunsten vieler Shows und Spezialsendungen.

ZDF feiert Geburtstag: Spezialsendungen im TV und Themenschwerpunkte in der Mediathek

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erwartet ein abwechslungsreiches Programm mit vielen Highlights, darunter die „Show der Shows“, das „moma vor Ort“ im Futurium Berlin und ein Themenschwerpunkt in der ZDF-Mediathek. Das berichtet der TV-Sender in einer Pressemitteilung. Eine Woche lang wird zudem die historische Programmansage zurück auf den Bildschirm geholt (alle News zu Promis und TV bei RUHR24).

Sieben bekannte Gesichter des ZDF, Sarah Bosetti (39), Jan Böhmermann (42), Mai Thi Nguyen-Kim (35), Rudi Cerne (64), Martina Hill (48), Jana Pareigis (41) und Riccardo Simonetti (30), stimmen die Zuschauerinnen und Zuschauer jeweils an einem Wochentag ab Sonntag (26. März) individuell auf den Fernsehabend um 20.14 Uhr ein.

Zahlreiche Prominente führen durch die ZDF-Geburtstagswoche im TV

Am Samstagabend (1. April) geben sich zahlreiche prominente Gäste in der „Show der Shows“ die Ehre, bei der fünf berühmte ZDF-Klassiker gefeiert werden: „Der große Preis“, „Dalli, Dalli“, „1, 2 oder 3“, die „ZDF-Hitparade“ und „Wetten, dass..?“.

Wer die jeweilige Show moderiert und die Gäste durch den Abend führt, bleibt bis zur Ausstrahlung der Show geheim. Neben den Auftritten einiger Überraschungsgäste sind als Kandidaten Oliver Welke (56), Dunja Hayali (48), Riccardo Simonetti, Giovanni Zarrella (45), Tommi Schmitt (34), Katrin Müller-Hohenstein (57), Horst Lichter (61) und Andrea Kiewel (57) bestätigt. Johannes B. Kerner (58) begleitet die Show als Kommentator (alle TV-News bei RUHR24).

Das „ZDF-Morgenmagazin“ erkundet am Mittwoch (22. März) die Fragen, wie das Fernsehen der Zukunft aussehen wird und welche Rolle die öffentlich-rechtlichen Sender dabei spielen. Auch in anderen Sendungen wie den ZDF-Nachrichten „heute“, „Lanz & Precht“ und „Bares für Rares“ stehen das aktuelle Geschehen und die Sendergeschichte im Mittelpunkt.

ZDF-Klassiker in der Geburtstagswoche als Themenschwerpunkt in der Mediathek

Eine ZDFzeit-Dokumentation blickt auf sechs Jahrzehnte TV-Comedy und Gert Anhalt (60) kommentiert in drei Ausgaben der „XXL-Album-Nacht“ TV-Geschichten.

In der ZDF-Mediathek stehen in einem eigenen Themenschwerpunkt eine Reihe der beliebtesten ZDF-Kultserien, Klassiker und Retros zur Verfügung. Hinzu kommen Jubiläumshighlights, Schätze aus dem Archiv und „aktuelle Überraschungen“, wie das ZDF in einer Pressemitteilung anteasert.