Silbereisen auf Abstellgleis? Christin Stark moderiert erstmals Live-Schlagershow in der ARD

Von: Elena Rothammer

Moderationserfahrung hat Christin Stark schon. Nun bekommt die Frau von Matthias Reim sogar ihre erste Live-Schlagershow. Verdrängt sie damit Florian Silbereisen?

Aken - Im März 2022 wurden Christin Stark (33) und ihr Mann Matthias Reim (65) Eltern einer Tochter. Neben dem Familienleben konzentriert sich die Schlagersängerin aber auch auf ihre Karriere. Inzwischen steht sie nicht nur für ihre eigene Musik auf der Bühne, sondern ist auch Moderatorin. Jetzt bekommt Christin Stark sogar ihre erste Live-Schlagershow und macht damit Florian Silbereisen (41) Konkurrenz.

Christin Stark moderiert erstmals das „MDR-Frühlingserwachen“

Nachdem es eine Weile ruhig um ihn geworden ist, bereitet sich Florian Silbereisen nun auf das Show-Event „Schlagerboom Open Air“ vor und verriet sogar schon Details. Die Konkurrenz schläft allerdings nicht: Christin Stark darf bereits die „Schlager des Monats“ moderieren. Jetzt wird der Blondine aber noch eine besondere Ehre zuteil: Sie darf erstmals durch das „MDR-Frühlingserwachen“ führen.

Eigentlich war Peter Imhof, der auch im Vorjahr alleine das „MDR-Frühlingserwachen“ präsentierte, als Moderator angekündigt. Doch nun gab der Sender bekannt, dass Imhof zusammen mit Christin Stark als Duo moderieren wird. Für die 33-Jährige ist die Show am 17. Mai um 20.15 Uhr somit ihre „Live-Premiere“ als Gastgeberin. Das Ganze findet in Aken, einer 8.500 Einwohner zählende Stadt an der Elbe, statt.

Stefanie Hertel, Nino de Angelo und Joey Heindle: Das sind Christin Starks Gäste

Was die Gäste betrifft, will sich Christin Stark bei ihrer ersten Live-Moderatorin offenbar nicht lumpen lassen. Beim diesjährigen „MDR-Frühlingserwachen“ darf sie unter anderem Nik P., Stefanie Hertel, Nino de Angelo, Bernhard Brink, Marina Marx, Sonia Liebing und auch Joey Heindle begrüßen. Die Bands Marquess und Mountain Crew werden ebenfalls mit dabei sein.

Doch Christin Stark ist nicht die Einzige, die Florian Silbereisen Konkurrenz macht. Jan Böhmermann und Olli Schulz sind sich sicher, dass Giovanni Zarrella an Silbereisens Thron sägt und demnächst sämtliche Shows übernehmen wird. Verwendete Quellen: MDR.de