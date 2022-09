„Ich spüre die Eier nicht mehr“: Kader Loth ist total enttäuscht von ihrem Mann im „Sommerhaus der Stars“

Ein Spiel im „Sommerhaus der Stars“ verlangt den Kandidaten alle Nerven ab. In der Challenge müssen sie gut kommunizieren können. Kader Loth und ihr Mann Isi haben dabei besonders große Schwierigkeiten.

Bocholt - Im „Sommerhaus der Stars“ müssen die Kandidaten erneut um Spiel antreten. Dort müssen sie ihre Balance unter Beweis stellen. Kader Loth und Partner Isi haben dabei besonders große Probleme, denn nur wer gut kommuniziert, kann in der Challenge auch große Erfolge feiern.

Balance-Challenge im „Sommerhaus der Stars“ bringt Paare an ihre Grenzen

Die „Sommerhaus der Stars“- Kandidaten stehen auf einer Plattform und müssen mithilfe ihres Partners versuchen, die vorne liegenden Gegenstände in die markierten Bereiche zu stellen. Doch ganz so einfach möchte es RTL den Kandidaten nicht machen. Als sich Kader Loth an der Plattform anlehnt, fängt diese plötzlich an zu kippen. Anfänglich hatte sich Isi noch auf die Balance-Challenge gefreut, als es dann losgeht, schlottern ihm doch die Knie.

Mit langsamen Schritten bewegt er sich auf der Plattform und auch Kader Loth wirkt etwas verängstigt. „Da gibt bestimmt eine Lösung, sonst hätten wir gar nicht antreten dürfen“, behauptet die Trash-TV-Queen. Die Gegenstände auf ihrer Plattform fallen aber immer wieder runter und sorgen für ein mächtiges Chaos: „Isi! Du musst einfach für Gleichgewicht sorgen“, schreit Kader Loth ihren Partner frustriert an.

Kader Loth ist im „Sommerhaus der Stars“ total enttäuscht von ihrem Mann

„Ich dachte bei diesem Spiel, dass meine Oberweite mich belasten würde. Aber dass du das Problem wieder bist, weißt du?“, zeigt sich Kader Loth irritiert. Die Challenge konnte das Paar leider nicht meistern. Zurück in der Bocholter Promi-WG nimmt das Drama dennoch kein Ende und Kader macht ihrem Mann eine dicke Ansage: „Ich dachte ich hab zwei Eier als Frau und wenn ich den Mann noch dabei habe, haben wir insgesamt vier Eier. Aber ich spüre die Eier nicht mehr, die wir haben“.

Ob Isis Eier im nächsten Spiel ein Comeback feiern, bleibt abzuwarten. Ausgerechnet Eric Sindermann und Katha Hambuechen haben bei dem Spiel die geringsten Kommunikationsprobleme. In der dritten „Sommerhaus der Stars“-Folge hat sich das Paar vor laufender Kamera getrennt. Verwendete Quellen: RTL+