Böser Streit hinter „Der Schwarm“-Kulissen: Regisseurin sauer auf Frank Schätzing

Von: Jonas Erbas

Die aufwendige Literaturverfilmung von „Der Schwarm“ überzeugte Autor Frank Schätzing nicht. Weil dieser gegen die ZDF-Serie wetterte, holt nun Regisseurin Barbara Eder zum Gegenschlag aus.

Berlin – Mit einem Gesamtbudget von mehr als 40 Millionen Euro ist die achtteilige Serie „Der Schwarm“ die bis dato aufwendigste ZDF-Produktion überhaupt. Doch ausgerechnet einen hat das TV-Spektakel nicht wirklich überzeugt: Schriftsteller Frank Schätzing (65), der mit der Romanvorlage bereits 2004 einen Bestseller landete. Offen übte er Kritik an der Literaturverfilmung – nun rühren sich Gegenstimmen.

Frank Schätzing kritisiert „Der Schwarm“-Umsetzung – Regisseurin holt zum Gegenschlag aus

Zufrieden ist Frank Schätzing mit dem, was das ZDF aus seinem „Schwarm“ gemacht hat, offenbar nicht: „Es pilchert mehr, als es schwärmt“, kritisierte der Schriftsteller etwa die seichte Handlung in einem Interview mit Die Zeit. Die Produktion empfinde er zudem teils als „rühr- und redseliges Beziehungskisten-TV“ und „zusammengeschusterten Unsinn“ – harte Worte, die vor allem den Verantwortlichen der aufwendigen Literaturverfilmung ganz und gar nicht gefallen dürften.

Regisseurin Barbara Eder (47), die vier von insgesamt acht „Der Schwarm“-Folgen inszenierte, möchte Schätzings Kritik in dieser Form nicht auf sich sitzen lassen: „Diese Aussagen sind mir zu emotional. Du spürst zwischen den Zeilen eine Wut und so viel Befindlichkeit, dass ich sage: Okay, da ist jemand wütend und schreit ganz laut“, so die Österreicherin im Gespräch mit Der Standard. Das Urteil des 65-Jährigen habe sie als „sehr kränkend“ wahrgenommen.

Streit hinter „Der Schwarm“-Kulissen – Vorwürfe gegen Frank Schätzing werden laut

Hinter den Kulissen von „Der Schwarm“ brodelte es zeitweise ohnehin gewaltig: „Aus der Ferne“ habe man so manchen Konflikt mitbekommen – vor allem zwischen Frank Schätzing und Showrunner Frank Doelger, berichtet die 47-Jährige. Dem sechsfachen Emmy-Gewinner Doelger unterstellte der Autor, die Serie „nur nach seinen Vorstellungen“ gestaltet zu haben.

Frank Schätzing selbst stieg wegen dieser Differenzen vorzeitig aus dem Projekt aus. Bei den Serienmachern dürfte sein Image angekratzt sein: „Mein Eindruck war, dass seine Reaktionen extrem waren: Einmal war alles super und toll, dann wieder war alles fürchterlich. Vielleicht ist er so ein Mensch, ich kenne ihn nicht persönlich“, so die preisgekrönte Regisseurin.

Die Kritik von „Der Schwarm“-Schöpfer Frank Schätzing (r.) an der ZDF-Serie empfindet Regisseurin Barbara Eder (3.v.l.) als „sehr kränkend“. Die Reaktionen des Schriftstellers seien „zu extrem“ (Fotomontage) © Future Image/NurPhoto/Imago

Zudem trage Frank Schätzing Mitschuld daran, wie die Serie umgesetzt wurde, äußert Barbara Eder: „Was Schätzing hier anklagt, ist sein Buch.“ Der Autor bediene in seinem Werk selbst „eine Männerfantasie“, klagt die 47-Jährige: „Eine weitere ganz große Geschichte in seinem Buch ist eine Beziehungskiste, allerdings zwischen einem älteren weißen Mann und einer jungen Frau.“ Das sei in dieser Form nicht tragbar gewesen: „Heutzutage kann man gewisse Rollenkonstellationen nicht mehr zeigen, ohne Menschen zu verletzen.“

Zwischen Frank Schätzing und den Machern der ZDF-Serie herrscht allem Anschein nach auch weiterhin ein angespanntes Verhältnis. Davon, ob die Kritik des Autors gerechtfertigt ist oder nicht, kann sich das Publikum am Montagabend (6. März) ab 20.15 Uhr ein Bild machen. Zudem stehen sechs der acht Folgen bereits zum Abruf in der Mediathek bereit. Auf Erfolgskurs befindet sich der Mainzer Sender aktuell in jedem Fall: Zuletzt besiege man im Quotenduell sogar DSDS mit Dieter Bohlen (69) mühelos. Verwendete Quellen: derstandard.de, zeit.de, zdf.de