„Respektlos“: Tim Mälzer will bei „Kitchen Impossible“ abbrechen, als er in Kopenhagen Pizza backen soll

Von: Julia Hanigk

Bei „Kitchen Impossible“ bringt Tim Mälzer eine Pizza aus der Fassung. In Kopenhagen überlegt er, ob er die Sendung abbrechen möchte. „I don‘t care“, nörgelt er in die Kamera.

Kopenhagen - Bei „Kitchen Impossible“ (hier alle News auf der Themenseite) ging es für Tim Mälzer (51) in der vergangenen Folge am Sonntag in ein „Generationenduell“. Zusammen mit Sepp Schellhorn (54) trat er gegen die „Healthy Boy Band“ an (Lukas Mraz, Philip Rachinger, Felix Schellhorn). Die schickten das Duo nach Kopenhagen - mit einer für Mälzer unguten Überraschung.

TV-Sendung Kitchen Impossible Sender VOX Besetzung Tim Mälzer Erstausstrahlung 23. Dezember 2014

Eine Pizza in Kopenhagen bringt Tim Mälzer aus der Fassung

Bei der ersten Aufgabe kochten sich Tim Mälzer und sein Kollege der „Kitchen Impossible“-Folge Schellhorn noch durch Knödel. Wer das Format kennt, weiß: Natürlich wurde reichlich geflucht. Dass Mälzer flucht und schimpft, gehört inzwischen zum Image.

Doch erst die zweite Aufgabe, die ihm das Gegner-Trio stellte, brachte ihn so richtig an den Rand. So weit, dass er sogar ernsthaft überlegte, seinen Partner Schellhorn alleine weitermachen zu lassen und die Sendung zu verlassen. Auslöser: Eine Pizza in Kopenhagen.

Tim Mälzer ist sauer, Sepp Schellhorn leistet emotionalen Beistand. © Screenshot VOX/Kitchen Impossible

Tim Mälzer verlässt vor Wut „Kitchen Impossible“-Dreh: „Fahre nach Hause“

„In dem Moment, in dem da ne Pizza lag, muss ich ganz ehrlich sagen: Entweder haben sie gar keine Ahnung vom Kochen oder glauben ernsthaft gerade, dass sie das Kochen erfinden“, so Mälzer, als er die typische schwarze Box öffnet.

Schon das verheißt nichts Gutes, doch dann kommt es wirklich dicke. „Das geht mir aufn S*ck, ey“, beginnt Mälzer sichtlich wütend und verlässt den Raum. Als er zurückkommt, legt er gegenüber Schellhorn nach: „Ich rutsche gerade in eine kulinarische Depression. Du machst das alleine, ich fahre nach Hause. Das wäre ein Freundschaftsdienst. Dann fahre ich nach Hause.“

„Ich finde es respektlos!“, schießt Tim Mälzer weiter. Der Grund: „Ich fahre ja nicht nach Kopenhagen, ich fahre ja nicht nach Dänemark, um Pizza zu essen“. Völlig resigniert fügt er an: „I don‘t care. I don‘t care. Für mich gehört eine Pizza nach Italien. Ich bin alte Welt. Ich bin gegen diese besten Globalisierungsgerichte.“

Im Nachhinein bekräftigt er vor laufender Kamera des Vox-Formats noch einmal: „Der Moment ist so echt. Ich will nicht, ich habe euch (die „Healthy Boy Band“, Anm.d.Red.) gehasst.“ Seine drei Gegner gewannen das Duell am Ende.

„Hau euch auf die Schnauze“: Tim Mälzer dreht bei „Kitchen Impossible“ schon durch, bevor es losgeht

Kürzlich schimpfte Tim Mälzer gegen seiner Konkurrentin Cornelia Poletto. Die Köchin schickte Mälzer in die Schweiz. Auf dem Brett beim Windsurfen verlor Mälzer die Fassung, noch bevor es überhaupt losging.