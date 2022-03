TV-Tipp: Schlagerstar Matthias Reim mit Bernhard Brink bei Schlager des Monats

Teilen

Matthias Reim wird heute bei Bernhard Brinks „Schlager des Monats“ zu Gast sein und über sein neues Album „Matthias“ reden. Außerdem können sich Fans uaf Fantasy und Anthony Weihs freuen. (Fotomontage) © IMAGO/Future Image & IMAGO/Future Image

Matthias Reim wird heute bei Bernhard Brinks „Schlager des Monats“ zu Gast sein und über sein neues Album „Matthias“ reden. Außerdem können sich Fans auf Fantasy und Anthony Weihs freuen.

Leipzig – Es wird spannend bei „Schlager des Monats“! In der Sendung der erfolgreichen MDR-Fernsehshow, die von dem Schlagerexperten Bernhard Brink (69) moderiert wird, werden auch diesen Freitagabend wieder die „Schlager des Monats“ vorgestellt werden. Aufgrund des ESC-Wettbewerbs der letzten Woche wurde die Show eine Woche später als gedacht ausgestrahlt. Ob das TV-Format mit dem Quotenerfolg von ESC-Kompakt mit stolzen 141.000 Zuschauern mithalten kann, bleibt abzuwarten.

Mit dem Show-Auftritt des Schlagerstars Matthias Reim (64) könnten jedoch zahlreiche Einschaltquoten gesichert sein, da der Sänger mit seinem aktuellen „Matthias“-Album derzeit große Erfolge feiert. Die brandneue Platte des Künstlers befindet sich bereits seit sieben Wochen in den Top-30 der Albumcharts im Bereich des Schlagers, wobei seine LP auch in der achten Woche ihren Platz in den Top-30 weiterhin halten zu können scheint. Es bleibt also spannend, wie sich der Musiker am Freitagabend in der Sendung des Schlagertitans schlagen wird.

Matthias Reim: „Schlager des Monats“-Auftritt mit Bernhard Brink

Der erfolgreiche Schlagerstar schließt sich in dem kommenden TV-Format über die „Schlager des Monats“ den Stars FANTASY und dem Pop- und Schlagersänger Anthony Weihs an. Das Duo FANTASY schaffte es mit ihrem „Lieder unseres Lebens“-Album auf den zweiten Platz der Albumcharts im Bereich der Schlagermusik. Auf ihrer brandneuen Platte sind Songs der Musiker zu hören, die den beiden besonders am Herzen liegen und die für ihre Karriere besonders wichtig waren.

Die Zuschauer können sich in der Sendung auch auf den Neueinsteiger Anthony Weihs freuen, der mit seinem aktuellen Schlager „Unser Moment“ den „Hit des Monats“ landen konnte. Mit dem Moderator wird der Musiker darüber sprechen, wie er die Schlagerszene als Newcomer miterlebt.

Die Fans der Show können sich das unterhaltsame Format am Freitag (11. März) ab 20:15 Uhr im MDR anschauen.