„Seltsam“: Chris Töpperwiens Frau soll seine Ex kennenlernen und ist nicht begeistert

Von: Jonas Erbas

Teilen

Besonderes Wiedersehen bei „Goodbye Deutschland“: Chris Töpperwien hofft, dass sich seine schwangere Frau Nici mit seiner Ex Magey gut versteht. Doch aller Anfang ist schwer.

Los Angeles – Sechs Jahre lang waren „Goodbye Deutschland“-Star Chris Töpperwien (48) und Magey Kalley (35) ein Paar; vier davon sogar als Ehemann und Ehefrau. Doch 2018 ging man getrennte Wege – zumindest was die Liebe angeht: Denn platonisch kommen der Auswanderer und seine Ex noch immer bestens aus. Deswegen soll nun auch Chris‘ schwangere Frau Nici (31) Freundschaft mit ihrer Vorgängerin schließen.

„Komisches“ Picknick bei „Goodbye Deutschland“ – Chris Töpperwien trifft sich mit Ex- und Ehefrau

Um Ex- und Ehefrau miteinander besser vertraut zu machen, lädt Chris Töpperwien Nici und Magey zu einem Picknick zu dritt ein, das auch von einem „Goodbye Deutschland“-Kamerateam begleitet wird. Schon vor dem Aufeinandertreffen wirkt die neue Frau des Currywurstmanns angespannt, denn sie weiß: In Sachen Humor sind der 48-Jährige und seine Exfrau auf einer Wellenlänge („Die beiden haben halt einen ähnlichen Humor“); sie hingegen lache so gut wie gar nicht über seine Witze, klagt der Auswanderer.

Picknick zu dritt: Weil sich Chris Töpperwien noch gut mit seiner Exfrau Magey versteht, soll auch seine neue Frau Nici (l.) Freundschaft mit der 35-Jährigen schließen (Fotomontage) © Screenshot/Vox/Goodbye Deutschland

Auch Magey hat vor dem gemeinsamen Ausflug vereinzelte Zweifel: „Wir haben theoretisch keinen Grund, in Kontakt zu sein“, so die inzwischen als Hypnotiseurin tätige Blondine. Doch Chris Töpperwien scheint einiges an einem guten Miteinander zu liegen: „Er pflegt‘s und hegt‘s und von meiner Seite ist es auch okay.“ Wirklich „okay“ scheint das Ganze allerdings nicht für Nici zu sein: „Ich habe noch nie die Exfrau meines Partners getroffen“, zeigt sich die 31-Jährige unsicher.

Hinzu kommt, dass ihr Liebster ihr diesen Gefallen niemals tun könnte. Eine etwaige Freundschaft zu einem Expartner von Nici könne der „Goodbye Deutschland“-Auswanderer nämlich „nicht akzeptieren“, wie er im Interview verrät. „Was ja ein bisschen unfair ist“, ergänzt die 31-Jährige daraufhin leicht genervt. Doch hinter dem Kennenlernen steckt ein größerer Plan, wie Chris Töpperwien erklärt: „Ich glaube, das ist gut für beide Seiten, weil Magey hier auch nicht so viele Menschen als Freunde hat. Und Nicole schon dreimal nicht.“

Chris Töpperwien – Currywurstmann, Bäcker, Winzer? An neuen Ideen mangelt es Chris Töpperwien seit Jahren nicht: Bei „Goodbye Deutschland“ wurde der aus Neuss stammende Gastronom bundesweit berühmt, nachdem er in den USA mit seinen Currywurst-Trucks erste Erfolge erzielen konnte. Zuvor hatte er in Los Angeles ein eigenes Schmuck-Label gegründet. Doch obwohl die Currywürste nicht das erhoffte, langfristige Glück brachten, gab der Auswanderer nicht auf: 2020 kündigte er an, einen eigenen Wein herstellen zu wollen; 2022 eröffnete er in Los Angeles schließlich eine eigene Bäckerei.

Nach Treffen mit Chris Töpperwiens Ex Magey – „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Nici zuversichtlich

Tatsächlich läuft es am Tag des Picknicks aus Nicis Sicht anfangs allerdings nicht gerade berauschend: Chris Töpperwien und seine Ex Magey verstehen sich praktisch blind und schwelgen in Erinnerungen, während die neue Liebe des „Goodbye Deutschland“-Stars schweigend daneben sitzt. Doch nach und nach bricht das Eis und die beiden Frauen kommen ins Gespräch. Anschließend zieht Nici sogar ein positives Fazit: „Ich fand‘s am Anfang ein bisschen komisch. (...) Aber die beiden haben eine Vergangenheit. Sie kann mit Sicherheit meine Freundin werden.“

Reimanns, Büchners und Co.: Das sind die beliebtesten „Goodbye Deutschland“-Auswanderer Fotostrecke ansehen

Und Magey? Die scheint inzwischen ebenfalls bestens integriert, durfte jüngst sogar Chris‘ und Nicis neugeborenes Söhnchen treffen. Mehr als ein Freund ist ihr Exmann für die 35-Jährige allerdings nicht: „Chris ist wie eine gute Partynacht: Man feiert, man hat Spaß und dann übergibt man sich und sagt - nie wieder!“ Auch die Vox-Zuschauer hadern mit dem Gastronomen: Weil Chris Töpperwien bei „Goodbye Deutschland“ ausrastete, reagierten einige Fans stinksauer. Verwendete Quellen: „Goodbye Deutschland“ (Vox/RTL+; Staffel 11, Folge 2), vox.de