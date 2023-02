„Wie so ein Assi, ey“: Anna-Maria Ferchichi trotz 100.000-Euro-Ring entsetzt über Bushido bei Heiratsantrag

In der neuen Folge von „Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie“ macht der Rapper seiner Frau einen zweiten Heiratsantrag. Doch der läuft nicht wie geplant - Anna-Maria Ferchichi ist entsetzt.

Dubai - Bei Rapper Bushido (44) und seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (41) stehen seit ihrem Umzug von Berlin nach Dubai alle Zeichen auf Neuanfang. Begleitet wird das Paar dabei von RTL - in der Doku „Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie“ wird der Alltag der ungwöhnlichen Familie in ihrer neuen Wahlheimat gezeigt. In Folge vier hat der Rapper eine ganz besondere Überraschung für seine Frau geplant - doch die verläuft anders als erwartet.

Bushido plant große Überraschung für Anna-Maria

„Wüsste ich nicht, dass ich verheiratet wäre, würde ich denken, dass ich jetzt einen Antrag bekomme“, so Anna-Maria, die von ihrem Mann auf ein romantisches Abendessen nur zu zweit eingeladen wird. Dass Anis, wie Bushido bürgerlich heißt, tatsächlich nach 12 gemeinsamen Jahren, davon zehn als verheiratetes Paar, noch einmal um ihre Hand anhalten will, ahnt die Schwester von Sarah Connor zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

„Ich wollte dir eigentlich was erzählen“, beginnt Bushido, der eigentlich eine Rede vorbereitet hat, sich jedoch ständig selbst durch lautes Räuspern unterbrechen muss. „Ey, dieser scheiß Schluckauf nervt so krass heute“, entfährt es dem siebenfachen Vater bevor er weitersprechen kann. „Kann ich das überhaupt in einem...“ und schon folgt der nächste Hickser - „ey das kommt doch voll behindert, Alter“ regt sich der Rapper auf.

Anna-Maria entsetzt über Bushidos Heiratsantrag

Und auch Anna-Maria, die zunächst gar nicht kapiert, was ihr Mann ihr da eigentlich zu sagen versucht, ist entsetzt von seinem Gebaren: „Wie so ein Assi, ey!“ Immer wieder stört der Schluckauf ihn, doch Bushido lässt sich nicht abhalten und fällt vor seiner Frau auf die Knie. Auch wenn es der zweite Heiratsantrag ist, Bushido hat sich nicht lumpen lassen und nach eigenen Angaben 100.000 Euro für den Verlobungsring ausgegeben. Eine stolzer Preis - wenn man jedoch bedenkt, dass Anna-Maria und Bushido monatliche Fixkosten in Höhe von 50.000 Euro haben, erscheint er auf einmal aber gar nicht mehr so hoch.

Großfamilie Ferchichi Anna-Maria und Anis Ferchichi haben sieben gemeinsame Kinder: Tochter Aaliyah, die Zwillinge Djibrail und Laila, Sohn Issa und die Drillinge Leonora, Naima und Amaya. Aus einer früheren Beziehung hat Anna-Maria noch den inzwischen erwachsenen Sohn Montry. Viele weitere berühmte Großfamilien gibt es hier.

Auch wenn Bushidos nerviger Schluckauf seinen Antrag immer wieder unterbrach, verlief am Ende doch alles wie geplant - Anna-Maria willigte ein, ihren Ehemann noch einmal zu heiraten und das ist schließlich alles was zählt. Im Interview mit RTL zeigte sich die 41-Jährige total begeistert von ihrem Anis: „Wie süß war das bitte? Er ist seit 12 Jahren mit mir zusammen und er war wirklich aufgeregt!“

Auch wenn die beiden ihre Ehe erneuern möchten, selbst bei Anna-Maria und Bushido kracht es manchmal. Erst kürzlich flogen die Fetzen, als Bushido einfach essen ging, während seine Frau das 900-qm²-Haus ausräumte. Verwendete Quellen: RTL+ („Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie“)