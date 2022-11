TV-Zuschauer erteilen Cathy Hummels klare Abfuhr: Magere Quoten für neue Doku

Teilen

Die Unternehmerin gibt in „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ einen tiefen Einblick hinter die Kulissen © RTL

Cathy Hummels neue Dokumentation „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ hat ungeahnt niedrige Einschaltquoten. Die Meinungen der Zuschauer sind gespalten.

Influencerin Cathy Hummels (34) ist nun in ihrer eigenen Doku zu sehen. Die Unternehmerin gibt in „Cathy Hummels – Alles auf Anfang“ einen tiefen Einblick hinter die Kulissen. Doch trotz des Lüftens einiger Geheimnisse war die Einschaltquote eher mager.

Die ehemalige Spielefrau hatte bereits vor der Ausstrahlung verkündet, dass ihre Beziehung mit BVB-Spieler Mats Hummels zu Ende ist. In dem neuen Format verrät sie Details über die bevorstehende Scheidung. Doch trotzdem schalten nur wenige Zuschauer die Doku auf RTL2 ein. Der Marktanteil des Senders belief sich auf 1,5 Prozent, demnach sahen laut Quotenmeter 0,36 Millionen Zuschauer zu.

Die Kritik der Zuschauer ist harsch

Von der Spielerfrau zur Mama, Moderatorin und Unternehmerin: Cathy Hummels Veränderung in Bildern Fotostrecke ansehen

Die Zuschauer sind gespalten, so meint jemand auf Twitter: „Wälze mich gerade auf der Couch hin und her. Das ist das Schlimmste, was ich 2022 gesehen habe. Das läuft seit 15 Minuten“. Doch es gibt auch positive Kommentare, unter anderem auf Instagram: „Cathy, ich musste gerade so mit dir weinen. Du bist so eine tolle Frau“. Die 34-Jährige geht gefasst mit den gespaltenen Kommentaren um und schrieb in ihrer Instagram Story: „Ihr seid alle wundervolle Menschen und die beste Community! Ich habe euch lieb. Danke für all eure lieben Nachrichten! Ich freue mich über jede einzelne.“